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MLB》領20.6億的菊池雄星將任天使開幕戰先發！寫下歷史首見壯舉

2025/02/21 09:06

菊池雄星。（資料照）菊池雄星。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本左投菊池雄星在休季以3年6300萬美元（約新台幣20.6億）合約加盟天使，根據大聯盟官網天使隨隊記者包林傑（Rhett Bollinger）報導，菊池雄星將擔任天使開幕戰對戰白襪的先發投手，總教練華盛頓（Ron Washington）也證實此消息。

菊池雄星在上年球季一開始效力藍鳥，季中透過交易轉戰太空人，在太空人隊展現前段輪值實力，10場先發豪取5勝1敗，防禦率2.70，60局投球送出76K。整季32場先發拿下9勝10敗，防禦率4.05。菊池雄星生涯出賽166場，投809.2局，拿下41勝47敗，防禦率4.57。

根據《日本雅虎》專欄作家宇根夏樹指出，過去共有16名日本投手擔任開幕戰先發，而同一賽季則最多有2名日本投手擔任開幕戰先發，一共有3次，且都包含現效力教士的達比修有，分別為2017年的田中將大與達比修有，2021年達比修有與前田健太，以及2022年達比修有與大谷翔平，但這些投手並未在同場比賽對決。

日前道奇與小熊都宣布，2025年東京海外開幕戰的先發投手，將由山本由伸對上今永昇太。如今菊池雄星也將擔任天使開幕戰先發，寫下單季最多日本球員同時擔綱開幕戰先發的紀錄；另外，山本與今永也成為史上在開幕戰中先發對決的日本投手。

宇根夏樹分析，今年日本投手擔任開幕戰先發的人數還可能增加，但目前來看機率不高。教士開幕戰先發預計是席斯（Dylan Cease）、金恩（Michael King）或達比修有，但如果席斯或金恩沒被交易，他們兩人將是更有可能的選擇；另外，大都會首選應該會是馬奈亞（Sean Manaea），千賀滉大則可能是第二人選。

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