MLB》上季投160局的希尼終於找到工作！ 海盜1年短約網羅

希尼。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2023年在遊騎兵拿下世界大賽冠軍，上個賽季投160局的希尼（Andrew Heaney）在今天終於拿到合約，海盜用1年保障525萬美元網羅，待體檢過後，合約就會生效。

希尼上個賽季在遊騎兵的防禦率雖為4.28，拿下5勝14敗，不過他為球隊出賽32場有31場先發，吃下160局，fWAR（勝利貢獻值）2.2，是自2018年後的新高。2023年賽季希尼也為遊騎兵吃下147.1局，fWAR1.2。

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海盜今年輪值預計會由史基斯（Paul Skenes）、瓊斯（Jared Jones）、凱勒（Mitch Keller）扛下前三號，希尼有望成為球隊第四號先發投手，而與希尼型態相似的技巧派左投斐爾特（Bailey Falter）有望扛下五號先發。

希尼也成為海盜今年自由市場上補強的第六位大聯盟球員，今年海盜幾乎都只以600萬美元以下的合約進行補強，分別是以500萬美元簽回「海賊王」麥卡琴（Andrew McCutchen）、400萬簽下外野手潘姆（Tommy Pham）、300萬簽左投弗格森（Caleb Ferguson）、150萬簽工具人佛雷澤（Adam Frazier）與115萬簽牛棚左投梅薩（Tim Mayza），新賽季海盜的預期團隊薪資為8800萬美元，在大聯盟排名第五低。

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