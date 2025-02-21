晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平解密投球轉變！ 改採揮臂式為尋求成長

2025/02/21 10:14

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊球星大谷翔平在今年準備重返投手丘重拾二刀流身手，他表示為求改變，將會把自己的投球從固定式改為揮臂式（wind up），並表示要看看自己作為球員能否持續成長。

大谷翔平在今年前兩次的牛棚練投，都採取揮臂式投法，他也準備在重返大聯盟投手丘時延續下去，在受訪時他表示：「過去我都採取固定式投法，但身為一名棒球員，我想要探索不同的選項，不同的路徑，去看看我是否能作為一位球員繼續成長，我在打擊面與投球面都是這樣做的。」

大谷翔平預計會在5月開始投球，打擊方面，他雖然沒有參加今天球隊的首場春訓熱身賽，但應該能夠趕上東京開幕戰，至於是否持續揮臂式投球，則取決於他身體的反應，特別是在強度逐漸增加之後。目前大谷牛棚練投時的球速約落在92到94英哩間，而且只有投直球，不過球隊對他現在的狀況感到滿意。

大谷翔平新賽季預計會採取揮臂式投法，他在練習時更會不斷觀察投球數據與自身感受。（資料照）大谷翔平新賽季預計會採取揮臂式投法，他在練習時更會不斷觀察投球數據與自身感受。（資料照）

在復健過程中，大谷會不斷觀察自己的投球數據是否與身體的感覺相符，他將其稱之為「真實與感覺」，這讓他能確認自己恢復的進度，而他也相信，只要自己能夠持續在牛棚，甚至是實戰投打練習時達到標準，即便不參加春訓熱身賽與小聯盟復健賽，他都可以重返大聯盟投手丘。

大谷坦言，他在過去受傷時就曾這樣做過，「所以我不會太過擔心，重點是能夠在不同的階段確認『真實與感覺』是否相符，這是我最關心的部分。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中