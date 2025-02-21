MLB》大谷翔平解密投球轉變！ 改採揮臂式為尋求成長

大谷翔平。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇隊球星大谷翔平在今年準備重返投手丘重拾二刀流身手，他表示為求改變，將會把自己的投球從固定式改為揮臂式（wind up），並表示要看看自己作為球員能否持續成長。

大谷翔平在今年前兩次的牛棚練投，都採取揮臂式投法，他也準備在重返大聯盟投手丘時延續下去，在受訪時他表示：「過去我都採取固定式投法，但身為一名棒球員，我想要探索不同的選項，不同的路徑，去看看我是否能作為一位球員繼續成長，我在打擊面與投球面都是這樣做的。」

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大谷翔平預計會在5月開始投球，打擊方面，他雖然沒有參加今天球隊的首場春訓熱身賽，但應該能夠趕上東京開幕戰，至於是否持續揮臂式投球，則取決於他身體的反應，特別是在強度逐漸增加之後。目前大谷牛棚練投時的球速約落在92到94英哩間，而且只有投直球，不過球隊對他現在的狀況感到滿意。

大谷翔平新賽季預計會採取揮臂式投法，他在練習時更會不斷觀察投球數據與自身感受。（資料照）

在復健過程中，大谷會不斷觀察自己的投球數據是否與身體的感覺相符，他將其稱之為「真實與感覺」，這讓他能確認自己恢復的進度，而他也相信，只要自己能夠持續在牛棚，甚至是實戰投打練習時達到標準，即便不參加春訓熱身賽與小聯盟復健賽，他都可以重返大聯盟投手丘。

大谷坦言，他在過去受傷時就曾這樣做過，「所以我不會太過擔心，重點是能夠在不同的階段確認『真實與感覺』是否相符，這是我最關心的部分。」

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