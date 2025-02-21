MLB》感謝貝提讓出背號！ 索托親送300萬雪佛蘭SUV（影音）

索托為感謝貝堤讓出22號背號，特地送車給對方。（圖片取自大聯盟X）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟球星索托（Juan Soto）休賽季以15年7.65億天價合約轉戰大都會，為了感謝貝堤（Brett Baty）讓出22號背號，他特別送給對方一台黑色SUV當作謝禮。

大聯盟報導提到，索托送車的秘密計畫有詢問「消息來源」，他透過管道知道貝提一直想要一台黑色的SUV，而貝提在今天到球員停車場時，發現一台全新的雪佛蘭Tahoe，上面綁著紅色的大蝴蝶結，在擋風玻璃上寫著：「感謝你給我22號。」

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貝提回應：「這太驚人了，他居然能夠想到這種事情，我沒辦法更感激了。我真的很興奮他能在我們球隊。」談到當初讓背號給索托時，他表示自己根本沒有遲疑：「就這是個數字。」

Juan Soto got Brett Baty a car after Baty gave up No. 22 in the offseason



（via @Mets/IG） pic.twitter.com/ID1MeooqWv — SNY Mets （@SNY_Mets） February 20, 2025

貝提也提到，過去幾年他的隊友文托斯（Mark Vientos）都在嘲笑他一直開著2016年的Toyota 4Runner，而他也在每次春訓的時候喊：「我會買新車。我會買新車。」而在今天索托直接把新車送給他，他也透露花了9萬2000美元（約新台幣300.9萬）。

索托說道：「對我來說，重點不在車。是要讓他開心。每次當他看到車子的時候，就會告訴自己，放棄22號是值得的。而對我來說這才是重點，讓他感覺良好，讓他感覺舒適。有些人不喜歡放棄自己的背號，但他完全沒有藉口或者顧慮，便直接讓給我。我對此相當感激，所以我要確定他能獲得一項他會珍惜的東西。」

貝提讓給索托22號後，便把自己的背號換成7號，這是為了向雷耶斯（José Reyes）與茂爾（Joe Mauer）致敬，兩人都是他的兒時偶像。不過貝提坦言，自己還是不會放棄從高中就在開的Toyota 4Runner：「累積了很多里程數，但我愛她。」

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