MLB》感謝貝提讓出背號！ 索托親送300萬雪佛蘭SUV（影音）

索托為感謝貝堤讓出22號背號,特地送車給對方。(圖片取自大聯盟X)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟球星索托(Juan Soto)休賽季以15年7.65億天價合約轉戰大都會,為了感謝貝堤(Brett Baty)讓出22號背號,他特別送給對方一台黑色SUV當作謝禮。

大聯盟報導提到,索托送車的秘密計畫有詢問「消息來源」,他透過管道知道貝提一直想要一台黑色的SUV,而貝提在今天到球員停車場時,發現一台全新的雪佛蘭Tahoe,上面綁著紅色的大蝴蝶結,在擋風玻璃上寫著:「感謝你給我22號。」

請繼續往下閱讀...

貝提回應:「這太驚人了,他居然能夠想到這種事情,我沒辦法更感激了。我真的很興奮他能在我們球隊。」談到當初讓背號給索托時,他表示自己根本沒有遲疑:「就這是個數字。」

Juan Soto got Brett Baty a car after Baty gave up No. 22 in the offseason



(via @Mets/IG) pic.twitter.com/ID1MeooqWv