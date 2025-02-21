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NBA》「字母哥」才說不會賣我 名記者爆：贏不了球還是可能走人

2025/02/21 11:25

查拉尼亞表示，如果公鹿無法打造長期穩定贏球陣容，字母哥還是有可能走人。（美聯社）查拉尼亞表示，如果公鹿無法打造長期穩定贏球陣容，字母哥還是有可能走人。（美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕在獨行俠無預警送走一哥東契奇（Luka Dončić）後，聯盟中似乎已經不存在「非賣品」，日前公鹿當家球星「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）曾表態不會要求交易，但《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）卻給出了完全不同的說法。

《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）在自家節目《Get Up》上指出，就他所知道的消息，亞德托昆波是否願意長留公鹿，還是取決於球隊是否打造出能長期、穩定贏球的陣容。

「大家都知道亞德托昆波很喜歡密爾瓦基，但他更喜歡贏球。」查拉尼亞在節目上說道，如果球隊無法達成他預期，就有可能離隊；不過查拉尼亞也說，亞德托昆波還是會在公鹿，為了贏球盡全力去嘗試一切。

亞德托昆波本賽季繳出31.8分12.2籃板5.9助攻的成績，他在2023年和球隊完成3年1.86億美元續約，該份合約會在2027至2028年賽季走完。

公鹿目前東部暫居第五，今年季中送走冠功臣米德爾頓（Khris Middleton），換回巫師前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma），另外從快艇交易來波特（Kevin Porter Jr.）。

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