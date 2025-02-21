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NBA》莫蘭特手感超低迷 灰熊慘敗溜馬讓出西部第二

2025/02/21 12:22

莫蘭特（右）手感低迷只拿12分。（美聯社）莫蘭特（右）手感低迷只拿12分。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕溜馬今天在主場對上西部前段班的灰熊，兩隊迎來明星賽後第一場比賽，此戰灰熊一哥莫蘭特（Ja Morant）手感低迷只拿12分，溜馬團隊則是在第二節狂掃50分，終場溜馬以127比113擊敗灰熊。

本場比賽第一節打完灰熊還保持領先，並且一路保持到第二節前4分鐘，不過此後風雲變色，溜馬在第二節中段打出一波23比4的攻勢，其中透納（Myles Turner）包辦了12分，半場打完溜馬反以78比59領先。

第三節溜馬繼續拉開領先，最多一度領先到26分，儘管灰熊後來追到個位數落後，不過末節薛帕德（Ben Sheppard）連續命中兩球再度拉開比數，最後灰熊無力追趕敗下陣來。

溜馬哈里伯頓（Tyrese Haliburton）此戰功下22分，透納17分10籃板，另外送出本季新高7次阻攻；灰熊方面，一哥莫蘭特15投4中僅拿12分，巴恩（Desmond Bane）23分全場最高，傑克森（Jaren Jackson Jr.）則貢獻18分7籃板。

隨著灰熊輸球、金塊擊敗黃蜂，灰熊戰績來到36勝19敗，暫時將西部第二的位子讓給了9連勝的金塊。

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