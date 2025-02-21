經典賽》尼加拉瓜先發打序亮牌 首戰擺7右打應戰

尼加拉瓜隊。 （資料照記者羅沛德攝）
〔記者羅志朋／台北報導〕經典賽資格賽A組賽事今天在台北大巨蛋點燃戰火，午場12點由南非迎戰尼加拉瓜，由於尼加拉瓜是這屆資格賽台灣隊假想敵，正式比賽初次亮相尼加拉瓜表現備受關注，台瓜戰將在後天交鋒。
根據WBCQ官網資料顯示，今天尼加拉瓜先發9棒當中有7名右打，僅第3棒道森（Chase Dawson）是左打，開路先鋒歐羅斯科（Jose Orozco）則是左右開弓。
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★尼加拉瓜先發打序
棒次 球員 守備位置
1 歐羅斯科 Jose Orozco 左外野手
2 雷頓 Steven Leyton 二壘手
3 道森 Chase Dawson 中外野手
4 米蘭達 Elian Miranda 一壘手
5 特盧希卓 Emanuel Trujillo 指定打擊
6 雷優 Elian Rayo 三壘手
7 札馬拉 Freddy Zamora 游擊手
8 諾莫亞 Melvin Novoa 捕手
9 芒提斯 Juan Montes 右外野手
先發投手 梅德安諾 Ronald Medrano
★南非先發打序
棒次 球員 守備位置
1 恩戈佩 Tlou Ngoepe 二壘手
2 泰勒˙史密斯 Tyler Smith 游擊手
3 強納森˙菲利普斯 Jonathan Phillips 指定打擊
4 布蘭登˙史密斯 Brandon Smith 一壘手
5 安東尼˙菲利普斯 Anthony Phillips 三壘手
6 費爾特曼 Dayle Feldtman 捕手
7 布利昂 Brandon Bouillon 右外野手
8 溫策爾 Joshua Wentzel 左外野手
9 卡爾斯 Jason Carelse 中外野手
先發投手 迪倫 Dylan Unsworth