晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

經典賽》尼加拉瓜先發打序亮牌 首戰擺7右打應戰

2025/02/21 11:53

尼加拉瓜隊。 （資料照記者羅沛德攝）尼加拉瓜隊。 （資料照記者羅沛德攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕經典賽資格賽A組賽事今天在台北大巨蛋點燃戰火，午場12點由南非迎戰尼加拉瓜，由於尼加拉瓜是這屆資格賽台灣隊假想敵，正式比賽初次亮相尼加拉瓜表現備受關注，台瓜戰將在後天交鋒。

根據WBCQ官網資料顯示，今天尼加拉瓜先發9棒當中有7名右打，僅第3棒道森（Chase Dawson）是左打，開路先鋒歐羅斯科（Jose Orozco）則是左右開弓。

★尼加拉瓜先發打序

棒次 球員 守備位置

1 歐羅斯科 Jose Orozco 左外野手

2 雷頓 Steven Leyton 二壘手

3 道森 Chase Dawson 中外野手

4 米蘭達 Elian Miranda 一壘手

5 特盧希卓 Emanuel Trujillo 指定打擊

6 雷優 Elian Rayo 三壘手

7 札馬拉 Freddy Zamora 游擊手

8 諾莫亞 Melvin Novoa 捕手

9 芒提斯 Juan Montes 右外野手

先發投手 梅德安諾 Ronald Medrano

★南非先發打序

棒次 球員 守備位置

1 恩戈佩 Tlou Ngoepe 二壘手

2 泰勒˙史密斯 Tyler Smith 游擊手

3 強納森˙菲利普斯 Jonathan Phillips　指定打擊

4 布蘭登˙史密斯 Brandon Smith 一壘手

5 安東尼˙菲利普斯 Anthony Phillips 三壘手

6 費爾特曼 Dayle Feldtman 捕手

7 布利昂 Brandon Bouillon 右外野手

8 溫策爾 Joshua Wentzel 左外野手

9 卡爾斯 Jason Carelse 中外野手

先發投手 迪倫 Dylan Unsworth

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中