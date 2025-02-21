MLB》春訓首戰遭近170公里強襲球擊中頭部！道奇火球男親曝現況

米勒遭強襲球打中頭部倒地。（美聯社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇火球男米勒（Bobby Miller）今天對陣小熊的春訓熱身賽登板，卻遭到105.5英哩（約169.8公里）強襲球直接打中頭部傷退。賽後經過一段時間休息，米勒終於在自己的社群平台發文報平安。

米勒在3局上登板，先保送布魯漢（Vidal Brujan）後面對布許（Michael Busch），於該打席第4顆球遭布許鎖定80.4英哩的曲球，以高達105.5英哩的擊球初速擊出，這球直接打中米勒的頭部，使他應聲倒地，所幸最後仍能靠自己的力量下場。

請繼續往下閱讀...

賽後經過一段時間，米勒在自己的X上發文：「感謝所有關心我的人，這對我來說意義重大。當時確實很驚險，但我沒事！一切榮耀歸於上天，我已經迫不及待想要重返投手丘了！」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，米勒正在接受腦震盪的處理程序，接下來球團將會在接下來幾天持續觀察他的狀況，並確定他重新評估他如何恢復棒球活動。

Thank you to everyone who has reached out. Really means a lot. Scary moment I’m good! All praise to the man above can’t wait to get back on the mound — Bobby Miller （@Bobby_Miller28） February 21, 2025

米勒。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法