MLB》春訓首戰遭近170公里強襲球擊中頭部！道奇火球男親曝現況

〔體育中心/綜合報導〕道奇火球男米勒(Bobby Miller)今天對陣小熊的春訓熱身賽登板,卻遭到105.5英哩(約169.8公里)強襲球直接打中頭部傷退。賽後經過一段時間休息,米勒終於在自己的社群平台發文報平安。

米勒在3局上登板,先保送布魯漢(Vidal Brujan)後面對布許(Michael Busch),於該打席第4顆球遭布許鎖定80.4英哩的曲球,以高達105.5英哩的擊球初速擊出,這球直接打中米勒的頭部,使他應聲倒地,所幸最後仍能靠自己的力量下場。

賽後經過一段時間,米勒在自己的X上發文:「感謝所有關心我的人,這對我來說意義重大。當時確實很驚險,但我沒事!一切榮耀歸於上天,我已經迫不及待想要重返投手丘了!」

道奇總教練羅伯斯(Dave Roberts)表示,米勒正在接受腦震盪的處理程序,接下來球團將會在接下來幾天持續觀察他的狀況,並確定他重新評估他如何恢復棒球活動。

Thank you to everyone who has reached out. Really means a lot. Scary moment I’m good! All praise to the man above can’t wait to get back on the mound