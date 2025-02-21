新竹市自由車場讓世壯運裁判長摔車骨折 民進黨與時力要求徹查

新竹市自由車場讓雙北世壯運裁判長摔車骨折，新竹市議會民進黨團要求市府徹查及說明。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕2025雙北世界壯年運動會自由車場地裁判長昨天到新竹市立自由車場進行場地試騎，結果摔車右手臂骨折受傷，市議會民進黨團及時代力量今天都針對自由車場整修工程開記者會痛批市府罔顧人命，除整修後的場地比未整修前還爛，更發生裁判長受傷事件，市府將重要的地錨工程取消，導致場地不平整及多處裂縫，且承包廠商也無施做自由車場相關經驗，要求市府說明專業評估不做地錨工程原因，同時應成立自由車場監督小組撤查。

市府表示，此案在2023年12月工程評審會議，專業委員針對水土保持項目中的地錨工程項目提出可能有超量設計疑慮。市府謹慎考量安全性並秉持節省公帑不浮濫浪費原則，去年2月邀集專業委員現勘，確認地錨工程無施作必要性，但有保留相關監測及其他水土保持設施經費，完善水土保持工程，並確保場地及周邊環境整體安全無虞。目前整修工程仍在進行中，會努力符合世壯運場地標準。

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民進黨市議員劉彥伶提到，她在議會多次質詢提到自由車場整修工程有多處賽道不平整問題，過去前市長許明財時代就已浪費數億元預算進行水保工程，但如今高虹安市府仍重覆犯同樣的錯誤，如今1.15億元經費也如打水漂般曇花一現，且有退役選手提到市府整修後的場地比未整修前還爛。

市議員劉崇顯也說，依照相關賽道規定，目前自由車場的不平整不符合相關賽事規定，就連選手練習都大有問題。曾資程也說，自由車場的廠商是否有相關施做經驗，為何可以任意與市府聯手將水保項目中最重要的地錨工程改成簡易的水保工程，且倉促施工為趕世壯運比賽，這樣的施工品質如何能驗收？

民進黨團也要求市府說明專家委員取消地錨工程的專業評估是什麼？世壯運自由車項目是否能在市立自由車場辦理？若不能辦理是否可給北台灣選手練習的場地。

時代力量黨團也提到，自由車場的整修工程品質堪憂，除要求黨團立即改善，確保場地安全，也應在3月的臨時會向議會做專案報告，且會在議會提案成立自由車場監督小組徹查。

新竹市自由車場讓雙北世壯運裁判長摔車骨折，且場地也有多處不平及龜裂情形。圖為裁判長昨天受傷救醫情形。（市議員劉彥伶提供）

新竹市自由車場讓雙北世壯運裁判長摔車骨折，且場地也有多處不平及龜裂情形。圖為裁判長昨天受傷救醫情形。（市議員劉彥伶提供）

新竹市自由車場讓雙北世壯運裁判長摔車骨折，且場地也有多處不平及龜裂情形。（市議員劉彥伶提供）

新竹市自由車場讓雙北世壯運裁判長摔車骨折，新竹市議會時代力量黨團也要求市府要到議會進行專案報告，且會在議會提案成立自由車場監督小組徹查。（記者洪美秀攝）

新竹市自由車場讓雙北世壯運裁判長摔車骨折，新竹市議會民進黨團要求市府徹查及說明。（記者洪美秀攝）

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