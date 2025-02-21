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MLB》前道奇2屆明星透納加盟小熊！談8年前再見轟：我不會道歉的

2025/02/21 12:51

透納正式加盟小熊。（取自小熊官方X）透納正式加盟小熊。（取自小熊官方X）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕40歲明星老將透納（Justin Turner）日前以1年600萬美元，外加250萬美元的激勵獎金加盟小熊。透納接受大聯盟官網訪問時，也談到8年前在季後賽中對小熊擊出的致勝全壘打。

剛滿40歲的透納生涯16年曾效力過金鶯、大都會、道奇、紅襪、藍鳥與水手等隊，其中道奇是他表現最好的球隊，9年效力於此的時間內兩度入選明星賽，打擊率為0.296，攻擊指數0.965，並隨隊拿下2020年的世界大賽冠軍。

此外，透納在2017年國聯冠軍賽G2，從小熊投手雷基（John Lackey）手中敲出左外野再見三分砲，幫助道奇系列賽取得2：0領先。當年他在國聯冠軍賽5戰以0.333打擊率、2轟、7分打點、攻擊指數1.145的成績單，與泰勒（Chris Taylor）一起獲選系列賽MVP。

「我可不會為此道歉！」透納今天正式完成加入小熊後的首次訓練，受訪時談到當年那一轟，透納打趣說道：「我的回答是，我對上小熊時也被解決很多次，而且我總告訴他們，前一年你們打敗了我們拿下世界大賽冠軍，所以這就是棒球，有輸有贏，對吧！」

如今成為小熊一員，透納表示很高興加入這支球隊，「我喜歡球隊的陣容組成，也欣賞球隊所做的一切。期待我們能奪下分區冠軍並闖入季後賽。到了我這個年紀，最重要的就是加入一支有競爭力、能夠爭取勝利的球隊。」

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