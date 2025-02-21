MLB》大聯盟與《ESPN》終止全國轉播合約 35年合作畫下句點

大聯盟與《ESPN》的全國轉播合約將在今年球季結束後終止。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕美國職棒大聯盟與美國轉播媒體《ESPN》的全國轉播合約即將到期，雙方決定不再續約，結束長達35年的合作關係。

綜合多家美媒指出，《ESPN》在2021年與MLB簽訂為期7年的轉播合約，每年支付5.5億美元，合約規定雙方需在2025年3月1日前決定是否執行最後3年（2026年至2028年）的合約，最終雙方皆選擇退出，2025年球季將成為《ESPN》轉播大聯盟賽事的最後一年。

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《ESPN》自1990年開始轉播MLB賽事，並持續播放《Sunday Night Baseball》，但在現行合約下，每季例行賽的轉播數量已縮減至約30場，主要集中在周日晚間。此外，《ESPN》還擁有全壘打大賽（Home Run Derby）及10場春訓熱身賽的轉播權，並負責外卡系列賽的轉播。

然而，相較於2014年至2021年的合約期間每年最多轉播90場例行賽的規模，如今《ESPN》對棒球賽事的投入已大幅減少，2017年甚至停播了原先每日播出的《Baseball Tonight》棒球新聞與精華節目。

大聯盟在聲明中提到：「近年來，我們看到《ESPN》縮減對棒球的轉播與投資，這與棒球在其平台上的吸引力與表現並不相符。大聯盟擁有穩定的收視率、優質的觀眾群體，以及全壘打大賽等獨家賽事轉播權，而《ESPN》要求降低轉播費的做法無法接受，因此雙方決定終止合約。」

《ESPN》則強調：「我們感謝與MLB長久以來的合作，也為能夠提供高品質的轉播內容感到自豪。在做出這項決定時，我們秉持一貫的財務紀律與責任感，確保能夠持續發展我們的觀眾群，涵蓋電視、數位及社群平台。」

報導指出，《ESPN》原本每年支付5.5億美元的轉播費，但《ESPN》希望重新談判，並參考Apple與Roku的合約價碼。Apple自2022年起，每年支付8500萬美元取得週五晚間比賽的轉播權，而Roku則以每年1000萬美元取得週日下午比賽的轉播權。然而，《ESPN》的轉播內容包含《Sunday Night Baseball》、外卡系列賽及全壘打大賽，價值遠高於Apple和Roku的合約，因此大聯盟拒絕接受降價提案。

大聯盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）在給球隊老闆的備忘錄中提到，大聯盟對於近年來《ESPN》在其平台上的棒球相關報導減少感到不滿，他認為大聯盟不應接受縮小規模的合約，繼續留在「影響力日漸萎縮的平台」上。

目前MLB已開始與其他轉播單位洽談新合約，預計自2026年賽季起生效。根據現有合約，MLB每年分別從Fox獲得7.29億美元，從Turner Sports獲得4.7億美元，這兩項合約將於2028年到期。

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