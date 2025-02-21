經典賽》南非絕非弱者！ 5局結束1：0領先尼加拉瓜

南非先發投手迪倫。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕經典賽資格賽A組賽事今天在台北大巨蛋開打，台灣、西班牙、尼加拉瓜和南非爭奪2張明年會內賽門票，一般預料，南非實力稍弱，但今天首戰尼加拉瓜，南非展現韌性和實力，第5局率先得分，前5局結束以1：0領先尼加拉瓜。

尼加拉瓜先發投手梅德安諾（Ronald Medrano）比賽前半段主宰戰局，前4局未被敲安飆7K無失分，5局上遭遇亂流，一出局後接連被布利昂（Brandon Bouillon ）、溫策爾 （Joshua Wentzel）敲安形成一、三壘有人，恩戈佩（Tlou Ngoepe）適時敲安，幫助南非先馳得點。

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南非先發投手迪倫（Dylan Unsworth）過去曾效力中職富邦悍將，今天表現出色，投4.1局只用46球退場，被敲2安、投出2K沒有保送無失分，牛棚投手力保不失，5局結束南非暫時以1：0領先尼加拉瓜。

南非隊恩戈佩敲出一壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

南非隊恩戈佩敲出一壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

南非隊恩戈佩敲出一壘安打，帶有一分打點。（記者陳志曲攝）

尼加拉瓜先發投手梅德安諾。（記者陳志曲攝）

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