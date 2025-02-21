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亞洲杯桌球賽》直落三輕取印度二姐 簡彤娟攜手世界球后孫穎莎晉級16強

2025/02/21 13:33

簡彤娟在小組賽最後一戰以直落三解決印度女將阿庫拉，獲得分組第二。（取自WTT官網）簡彤娟在小組賽最後一戰以直落三解決印度女將阿庫拉，獲得分組第二。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕國泰女將簡彤娟今天在第34屆亞洲杯桌球賽女單小組賽最後一戰，以直落三輕取世界排名29的印度女將阿庫拉，以2勝1負的戰績名列分組第二，成為台灣本次亞洲杯首位晉級16強的選手。

世界排名47的簡彤娟過去和阿庫拉兩度交手，各拿1勝，不過上一次對決已是2019年曼谷挑戰賽，今天再度遭遇，簡彤娟首局在開局1:3落後下，打出一波10:2的強攻，11:5先馳得點，次局又是在開局5:0領先下，11:6再下一城。

第3局，簡彤娟在7:5領先時雖連續出現失誤被追平，但隨即找回進攻節奏連下4分，11:7拿下對戰2連勝，戰績2勝1負，僅次於3戰全勝的世界球后孫穎莎，搭上16強列車。

世界排名30的黃怡樺小組賽最後一戰遭遇世界排名41的南韓女將李恩惠，過去交手黃怡樺以1勝2負居下風。

這回再度過招，黃怡樺6:11輸掉首局後，次局在9:10落後下，化解1個局點後以12:10後來居上，第3局更是一路領先11:4再下一城。

第4局，李恩惠在2:3落後下及時喊出暫停，重回比賽後補血成功，打出一波9:3的反擊，11:6扳平戰局。

決勝局，雙方互有領先，但黃怡樺在6:5領先下，連續出現接發球、正手搶攻失誤，連丟4分被反超，最終以7:11飲恨，吞下對戰3連敗，戰績1勝2負名列分組第3，無緣晉級第二階段。

男單方面，「海巡王子」黃彥誠今天也以6:11、9:11、11:13不敵世界排名24的南韓好手趙大成，小組賽3戰全敗，落居分組第4，未能晉級。

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