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拳擊》沒看錯！奧運國手黃筱雯、甘家葳將前進大港開唱

2025/02/21 14:33

拳擊好手黃筱雯、甘家葳將強攻大港開唱拿起麥克風。（國訓提供）拳擊好手黃筱雯、甘家葳將強攻大港開唱拿起麥克風。（國訓提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕國家運動訓練中心在2025年起主打「國訓不一樣」，為2026年的國訓五十周年進行一系列的暖身活動，首波國訓不一樣活動便是前進「2025年大港開唱」，為音樂圈帶來前所未有的「奧運拳擊風」，也讓全民與贊助企業都能看見這群頂尖選手深藏不露的另一面。

國訓中心與大港開場首波名單是拳擊國手黃筱雯、甘家葳，兩人將首度走出拳擊場，攜手與樂團孩子王同台演出，挑戰音樂祭舞台，為樂迷帶來一場熱血沸騰的搖滾體驗。

大港開唱主辦單位出日音樂表示，「我們很榮幸今年能與國家運動訓練中心合作，邀請兩位拳擊好手來大港同樂，這次不用比拚拳擊技術，而是拿起麥克風，挑戰當搖滾巨星。」這場跨界合作，無疑將成為本屆音樂祭的一大亮點。

曾奪下東京奧運拳擊銅牌的黃筱雯，首次挑戰音樂祭舞台，興奮又緊張地表示，「比起在擂台比賽，這次更讓我心跳加速，教練說是訓練心理素質的好機會。」

甘家葳則笑說：「我們應該是全世界第一組登上音樂祭舞台的拳擊選手，不管歌唱得如何，最重要的是享受表演。」兩位運動員更幽默表示，雖然這次不是上擂台，但還是會戴好手套，確保自己在賽場上的安全。

甘家葳。（國訓提供）甘家葳。（國訓提供）

黃筱雯。（國訓提供）黃筱雯。（國訓提供）

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