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經典賽》李維拉敲再見安打！ 延長賽尼加拉瓜2：1扳倒南非

2025/02/21 14:39

尼加拉瓜李維拉敲出再見安打，結束比賽，隊友衝到場上開心慶祝。（記者陳志曲攝）尼加拉瓜李維拉敲出再見安打，結束比賽，隊友衝到場上開心慶祝。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕經典賽資格賽A組賽事今天在台北大巨蛋開打，首戰就殺得難分難解，尼加拉瓜在延長賽突破僵局制的10局下，靠李維拉（Ronald Rivera）再見安打，最終就以2：1氣走南非拿下勝利。

此役前4局雙方難越雷池一步，5局上南非進攻，布利昂（Brandon Bouillon）、溫策爾 （Joshua Wentzel）、恩戈佩（Tlou Ngoepe）先後敲安先馳得點。

悶了6局，7局下尼加拉瓜吹起反攻的號角，特盧希卓（Emanuel Trujillo）敲安，靠隊友犧牲短打進佔二壘，札馬拉（Freddy Zamora）適時敲安追平比分。

尼加拉瓜扎馬拉敲出一壘安打，帶有一分打點追平比分，後續在延長賽靠李維拉再見安打贏下比賽。（記者陳志曲攝）尼加拉瓜扎馬拉敲出一壘安打，帶有一分打點追平比分，後續在延長賽靠李維拉再見安打贏下比賽。（記者陳志曲攝）

9局結束雙方戰成1：1平手，進入延長賽採突破僵局制，從無人出局二壘有人開始打起，10局上南非未得分，下個半局尼加拉瓜先用短打將跑者推進至三壘，札馬拉獲保送，李維拉擊出再見安打氣走南非。

曾效力中職富邦悍將的迪倫（Dylan Unsworth），今天擔任南非先發投手表現精彩，先發4.1局被敲2安無失分無關勝敗，全場只用46球就退場，其中有35顆好球，依據大會規定，迪倫投不滿50球，只需休1天即可再出賽。

經典賽》李維拉敲再見安打！ 延長賽尼加拉瓜2：1扳倒南非尼加拉瓜托瑞斯解決打者。（記者陳志曲攝）

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