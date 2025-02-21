經典賽》強碰台灣！西班牙左打幾乎傾巢而出 先發打線公布

西班牙隊。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽資格賽西班牙隊今晚強碰台灣隊，陣中4名左打就派上3位，包括扛二棒的貝爾崔（Engel Beltre），對台灣隊先發投手「綠色潛水艇」陳宇宏有備而來。

西班牙隊的二棒中外野手貝爾崔、七棒左外野昆澤、九棒二壘手柯曼列茲都是左打，左打部隊只有內野手朗登（Edgar Rondón ）從板凳出發。

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西班牙先發打線

1 安古羅（Andrés Angulo ）

2 貝爾崔（Engel Beltre ）

3 恩卡納西昂（Wander Encarnación ）

4 烏茲塔利茲（Jesús Ustariz ）

5 艾斯特拉達（Rusber Estrada ）

6 瓦列里歐 （Edison Valerio ）

7 昆澤 （Chris Kwitzer ）

8 利諾 （Gabriel Lino ）

9 柯曼列茲（Carlos Colmenarez ）

先發投手：雷法

台灣隊先發打線

1林佳緯 LF

2陳重羽DH

3陳傑憲 CF

4張育成 SS

5吳念庭 1B

6高宇杰 C

7林子偉 2B

8王博玄 RF

9李宗賢 3B

先發投手：陳宏宇

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