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經典賽》強碰台灣！西班牙左打幾乎傾巢而出 先發打線公布

2025/02/21 17:52

西班牙隊。（資料照，記者羅沛德攝）西班牙隊。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽資格賽西班牙隊今晚強碰台灣隊，陣中4名左打就派上3位，包括扛二棒的貝爾崔（Engel Beltre），對台灣隊先發投手「綠色潛水艇」陳宇宏有備而來。

西班牙隊的二棒中外野手貝爾崔、七棒左外野昆澤、九棒二壘手柯曼列茲都是左打，左打部隊只有內野手朗登（Edgar Rondón ）從板凳出發。

西班牙先發打線

1 安古羅（Andrés Angulo ）
2 貝爾崔（Engel Beltre ）
3 恩卡納西昂（Wander Encarnación ）
4 烏茲塔利茲（Jesús Ustariz ）
5 艾斯特拉達（Rusber Estrada ）
6 瓦列里歐 （Edison Valerio ）
7 昆澤 （Chris Kwitzer ）
8 利諾 （Gabriel Lino ）
9 柯曼列茲（Carlos Colmenarez ）
先發投手：雷法

台灣隊先發打線

1林佳緯 LF
2陳重羽DH
3陳傑憲 CF
4張育成 SS
5吳念庭 1B
6高宇杰 C
7林子偉 2B
8王博玄 RF
9李宗賢 3B
先發投手：陳宏宇

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