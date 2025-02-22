台灣隊沙子宸掛帥先發強碰南非 今日賽事預告與轉播

沙子宸。（記者陳志曲攝）
早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！
2025 WBCQ世界棒球經典賽資格賽將迎來第2日的比賽，台灣隊力拚明年經典賽會內賽門票，第2戰將對上南非，先發投手由沙子宸掛帥，沙子宸去年在美職小聯盟1A出賽24場，有12場先發，戰績2勝6敗，防禦率6.33。熱愛棒球的球迷們務必要為台灣一同加油！
請繼續往下閱讀...
NBA今日則有兩場轉播賽事，第一場由布朗森（Jalen Brunson）領軍的東部第3尼克，交手聯盟龍頭騎士，第2場則上演西部第9、第10排名戰的勇士對決國王，喜愛NBA的球迷們務必要鎖定轉播！
NBA
08：00 尼克@騎士 緯來體育、愛爾達體育1台
11：00 勇士@國王 愛爾達體育1台
世界棒球經典賽資格賽
12：00 西班牙@尼加拉瓜 緯來體育、愛爾達體育2台、東森新聞台
19：00 台灣@南非 緯來體育、愛爾達體育2台、東森新聞台
UBA
13：00 政治大學VS黎明學院 男子複賽 緯來育樂、緯來精彩、愛爾達體育4台
15：00 輔仁大學VS臺灣藝大 男子複賽 緯來育樂、緯來精彩、愛爾達體育4台
17：00 臺灣師大VS國立體大 男子複賽 緯來育樂、緯來精彩、愛爾達體育4台
19：00 健行科大VS虎尾科大 男子複賽 緯來育樂、緯來精彩、愛爾達體育4台
ISU四大洲花式滑冰錦標賽
12：00 男子長曲 李宇翔 愛爾達體育3台
17：25 冰舞長曲 愛爾達體育3台