晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 休閒運動 自由車

自由車》為台灣催生國家隊選手 96聯賽2站賽事納入國手選拔賽

2025/02/21 16:38

96自由車聯賽將在3月30日台北天母展開首站賽事。（記者吳孟儒攝）96自由車聯賽將在3月30日台北天母展開首站賽事。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕今年邁向第5屆的96自由車聯賽將在3月30日台北天母展開首站賽事，而本季也有重大突破，有2站將正式列入台灣國手選拔積分賽事之一，期盼能提升賽事競爭力，也要為選手提供全新舞台。

過去台灣自由車選拔賽僅有台東一場，但今年開始加入96聯賽在6月15日台中站和7月6日新竹站賽事作為選拔積分賽之一。

自由車協會表示，過去國手選拔僅有台東一場，這樣的模式雖然長期實行，但選手與教練普遍希望能夠增加場次，以提供更多競爭機會，避免單場決勝負帶來的變數與不確定性。因此，協會透過與 96 聯賽的合作，將兩場賽事納入國手選拔積分賽，分別選定台中（繞圈賽）與桃竹（公路賽），這樣的安排不僅豐富了選拔過程，也能考驗選手在不同地形條件下的表現，使選拔機制更加多元與完整。

在積分制度設計上，我們經過教練與專家討論，確保能夠平衡國內外選手的競爭環境，自由車協會解釋，「台東場依然是最終關鍵戰，積分權重最高，而 96 聯賽的兩場賽事積分合計相當於台東一場。這樣的安排考量到旅外選手的參賽困難度，讓他們仍然能夠在台東場爭取關鍵積分，降低因海外賽事錯過部分比賽的影響。今年作為積分賽制試行階段，希望能透過實戰驗證制度的可行性，未來再進一步調整，讓整體選拔機制更為完善，同時提升選手的競技發展。」

96自轉車董事長楊倩玉表示，96聯賽近年積極推動台灣選手走向國際，包括冠軍橘衫李廷威成功加入歐洲職業車隊Pogi Team Gusto Ljubljana，以及U23選手曾奕維前往日本沖繩隊代表參加UCI Tour de Okinawa，開啟台日培育合作。「我們持續打造舞台，讓台灣自由車選手有更多被看見的機會。今年能與自由車協會合作，為台灣催生TEAM TAIWAN國家隊選手，是一件非常有意義的事情。」

蟬聯 96 聯賽冠軍橘衫二連霸的李廷威，已成為聯賽最指標性的車手之一。他也大力支持 96 聯賽的新變革，認為這將幫助台灣自由車運動進入全新時代。「過去國手選拔賽只有一場，現在改為積分制，這對選手來說當然是好事，有更多機會累積成績，也更能讓真正有實力的選手脫穎而出。」他表示，自己也受惠於高強度的比賽，才能在國際舞台站穩腳步，這樣的模式將進一步拉近台灣與世界自由車運動的距離。

96自轉車董事長楊倩玉（左二）。（記者吳孟儒攝）96自轉車董事長楊倩玉（左二）。（記者吳孟儒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中