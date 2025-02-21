自由車》為台灣催生國家隊選手 96聯賽2站賽事納入國手選拔賽

96自由車聯賽將在3月30日台北天母展開首站賽事。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕今年邁向第5屆的96自由車聯賽將在3月30日台北天母展開首站賽事，而本季也有重大突破，有2站將正式列入台灣國手選拔積分賽事之一，期盼能提升賽事競爭力，也要為選手提供全新舞台。

過去台灣自由車選拔賽僅有台東一場，但今年開始加入96聯賽在6月15日台中站和7月6日新竹站賽事作為選拔積分賽之一。

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自由車協會表示，過去國手選拔僅有台東一場，這樣的模式雖然長期實行，但選手與教練普遍希望能夠增加場次，以提供更多競爭機會，避免單場決勝負帶來的變數與不確定性。因此，協會透過與 96 聯賽的合作，將兩場賽事納入國手選拔積分賽，分別選定台中（繞圈賽）與桃竹（公路賽），這樣的安排不僅豐富了選拔過程，也能考驗選手在不同地形條件下的表現，使選拔機制更加多元與完整。

在積分制度設計上，我們經過教練與專家討論，確保能夠平衡國內外選手的競爭環境，自由車協會解釋，「台東場依然是最終關鍵戰，積分權重最高，而 96 聯賽的兩場賽事積分合計相當於台東一場。這樣的安排考量到旅外選手的參賽困難度，讓他們仍然能夠在台東場爭取關鍵積分，降低因海外賽事錯過部分比賽的影響。今年作為積分賽制試行階段，希望能透過實戰驗證制度的可行性，未來再進一步調整，讓整體選拔機制更為完善，同時提升選手的競技發展。」

96自轉車董事長楊倩玉表示，96聯賽近年積極推動台灣選手走向國際，包括冠軍橘衫李廷威成功加入歐洲職業車隊Pogi Team Gusto Ljubljana，以及U23選手曾奕維前往日本沖繩隊代表參加UCI Tour de Okinawa，開啟台日培育合作。「我們持續打造舞台，讓台灣自由車選手有更多被看見的機會。今年能與自由車協會合作，為台灣催生TEAM TAIWAN國家隊選手，是一件非常有意義的事情。」

蟬聯 96 聯賽冠軍橘衫二連霸的李廷威，已成為聯賽最指標性的車手之一。他也大力支持 96 聯賽的新變革，認為這將幫助台灣自由車運動進入全新時代。「過去國手選拔賽只有一場，現在改為積分制，這對選手來說當然是好事，有更多機會累積成績，也更能讓真正有實力的選手脫穎而出。」他表示，自己也受惠於高強度的比賽，才能在國際舞台站穩腳步，這樣的模式將進一步拉近台灣與世界自由車運動的距離。

96自轉車董事長楊倩玉（左二）。（記者吳孟儒攝）

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