NBA》東契奇缺陣無妨！詹皇轟40分助湖人止敗 瑞迪克：打破常規認知

詹姆斯。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕今日湖人在東契奇（Luka Doncic）缺陣的情況下，由40歲的詹姆斯（LeBron James）與里維斯（Austin Reaves）聯手帶領球隊以110：102擊敗拓荒者，終止近期的2連敗。根據《洛杉磯時報》報導，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）對2人的拚戰精神表示敬佩。

「他真的打破了所有常規認知，不僅是在體能和場上的非凡表現，更在於他的心態。他已是億萬富翁，現年40歲並征戰聯盟22年，擁有無數紀錄與榮譽，卻仍在背靠背的第2場比賽中拚盡全力。他是有史以來最具競爭力的球員之一。」瑞迪克讚嘆詹姆斯。

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此外，瑞迪克透露自己賽前與助教麥克米倫（Nate McMillan）對詹姆斯的看法：「執教他真的很不可思議。他每天都全力以赴，為大家樹立該如何面對這份職業的標準。對我來說，最令人讚嘆的是他的心態，那種一次又一次不間斷的決心。」

詹姆斯今日上陣35分鐘，攻下40分、8籃板、4助攻、2抄截、1火鍋以及4顆三分球的表現，全場24投14中，投籃命中率高達58.3%，正負值＋8為全隊最高。他強調：「在聯盟裡，競爭最簡單的方式就是全力以赴。」

談到為何不選擇輪休，詹姆斯表示自己仍熱愛這項運動：「我還有很多能夠奉獻給這場比賽、我的隊友和這個聯盟。我打球的時間已經不多了，既然我還能在場上，我就會盡全力去貢獻。」。

至於里維斯，瑞迪克稱讚當拓荒者多次對他施壓時卻毫不退縮，即使肩膀負傷仍堅持作戰：「他每晚都會竭盡所能地拚戰，這才是關鍵。」

本場比賽，里維斯上場40分鐘，攻下32分、1籃板、7助攻、2抄截、2火鍋並命中2顆三分球，全場21投9中，投籃命中率42.9%。

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