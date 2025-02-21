NBA》溫班亞瑪血栓傷勢會影響生涯嗎？ 馬刺主帥受訪回應了

溫班亞瑪。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕今日清晨傳出馬刺狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）因右肩深層靜脈血栓，導致他今年剩餘賽季都需缺席的消息後，馬刺代理總教練強森（Mitch Johnson）在受訪時談到了溫班亞瑪的最新狀況。

強森在今日對上太陽賽前接受《San Antonio Express News》訪問，談到有關溫班亞瑪的傷勢時坦言:「這次溫班亞瑪的傷勢並不會對他未來長期的健康及打球造成影響。」

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此外報導中也寫到，溫班亞瑪在明星賽開始前的這段時間其實就有些缺乏活力，同時在明星賽結束後告知球團他手臂的感覺有些異狀，對此強森表示，目前醫療團隊已經針對這次傷勢進行調查，最終得出溫班亞瑪患有深層靜脈血栓及剩餘球季應該都沒辦法上場的結論。

在溫班亞瑪之前，熱火傳奇球星波許（Chris Bosh）於2014-15賽季就曾因肺部血栓而缺席後半賽事的比賽，雖然他在下賽季成功復出，但隨後又被診斷出小腿出現血栓，最終導致職業生涯宣告結束，所幸這次溫班亞瑪的血栓被認為並沒有像波許那麼嚴重。

近年來暴龍前鋒英葛蘭（Brandon Ingram）過去在效力湖人時也曾出現右臂深度靜脈血栓的症狀，而活塞二年級新秀湯普森（Ausar Thompson）也曾因血栓問題休養了近8個月的時間，不過最終這兩人都順利回到賽場上，不過目前馬刺並未提供溫班亞瑪復出的具體時間表，只表示他預期將會缺席這賽季剩下所有的比賽。

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