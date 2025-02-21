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經典賽》大賽登板前夕沙子宸信心喊話 「站上去我就是最好的」

2025/02/21 18:34

沙子宸。（記者陳志曲攝）沙子宸。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕效力美職運動家的20歲右投沙子宸，這屆經典賽資格賽在國家隊定位是先發投手，明天晚上台灣隊南非之戰他有機會登板先發，他說，不追求個人成績，重點是讓整個比賽節奏流暢，教練交給他的任務就順利去完成。

沙子宸在2023年加盟運動家，本季在1A出賽24場其中12場先發，戰績2勝6敗、防禦率6.33，每局被上壘率1.54，85.1局被轟出20發全壘打，挨轟率偏高。

沙子宸表示，今天先進來大巨蛋熱身，體驗一下4萬人的感覺，目前準備得還滿順利的，狀態已經接近百分之百，接下來就要面對正式比賽，上場就把自己最好的一面展現出來，休賽季期間有嘗試不一樣的東西做改變，打完經典賽資格賽就銜接春訓。

今天尼加拉瓜在延長賽10局下靠再見安打以2：1氣走南非，沙子宸指出，這幾天有看各隊情蒐資料，尼加拉瓜打擊型態偏向拉丁美洲打者，只要失投球就可能會被敲長打或全壘打，南非打者腳程快，會做偷點，自己要注意一下。

沙子宸說，很期待在大巨蛋投球，沒在上面投過球，由於是室內球場，整個視野、角度都會有差，但現在也沒辦法去管那麼多了，「站上去我就是最好的，把這一場拿下來。」

經典賽資格賽4取2晉級，外界看好台灣隊能順利拿下明年會內賽門票，沙子宸說，「我們球隊選手不會有這樣的想法（輕鬆晉級）出現，大家都知道資格賽是不能沒有拿到門票，我們不會看扁任何一隊，每一隊都是盡全力去打，當作是強敵，教練跟我們講，上去投球沒有一球是用放的，每一球都要對決，全隊都是繃緊神經備戰。」

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