NBA》布里吉斯關鍵封阻公牛絕殺球！ 布朗森：感謝他那雙超長手臂

布里吉斯（25號）。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕尼克今日面對勝率不足五成的公牛陷入苦戰，儘管最終以113：111在延長賽中驚險取勝，但若不是布里吉斯（Mikal Bridges）的關鍵封阻，尼克可能無緣這場勝利。根據《SNY》報導，尼克總教練希波鐸（Tom Thibodeau）賽後盛讚布里吉斯的封阻：「真是太精彩了！」

當時雙方以104平手，比賽僅剩最後2秒，公牛握有最後一擊的機會，並設計出由當家中鋒伍切維奇（Nikola Vučević）單打布里吉斯的錯位戰術。儘管伍切維奇身高6呎10吋（約208公分）、體重260磅（約118公斤），比布里吉斯身高高出4吋、重50磅，布里吉斯硬是頂住防守，在終場前封下這記絕殺火鍋，將比賽帶入延長賽。

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尼克明星中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）對布里吉斯的防守讚不絕口：「我從不懷疑他在防守任何NBA球員時的能力，我很清楚這點。如果是他在防守，對方肯定有個艱難的夜晚。向他致敬，他在比賽最關鍵的時刻，做了自己最擅長的事。」

談到那記封阻，布里吉斯賽後接受《MSG》訪問時說道：「我就是試著積極一點，同時避免犯規。他試圖用右手進攻，這反而幫了我一把。」

隨後在更衣室受訪時，布里吉斯進一步解釋該球的思考過程：「我只是想讓他的出手變得困難，並且抓準時間點，因為他只剩幾秒鐘，我在延長賽前還跟他聊了一下，如果他用左手上籃，可能會有更好的機會。所以我就利用角度引導他，盡力去做出那個封阻。」

此外，尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）回憶當時情況並打趣道：「當下我心想，『天啊！』然後他做出了那記封阻，我就想，『太好了！』我真的很感謝他那雙超長的手臂。」

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