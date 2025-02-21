晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA》布里吉斯關鍵封阻公牛絕殺球！ 布朗森：感謝他那雙超長手臂

2025/02/21 19:40

布里吉斯（25號）。（法新社）布里吉斯（25號）。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕尼克今日面對勝率不足五成的公牛陷入苦戰，儘管最終以113：111在延長賽中驚險取勝，但若不是布里吉斯（Mikal Bridges）的關鍵封阻，尼克可能無緣這場勝利。根據《SNY》報導，尼克總教練希波鐸（Tom Thibodeau）賽後盛讚布里吉斯的封阻：「真是太精彩了！」

當時雙方以104平手，比賽僅剩最後2秒，公牛握有最後一擊的機會，並設計出由當家中鋒伍切維奇（Nikola Vučević）單打布里吉斯的錯位戰術。儘管伍切維奇身高6呎10吋（約208公分）、體重260磅（約118公斤），比布里吉斯身高高出4吋、重50磅，布里吉斯硬是頂住防守，在終場前封下這記絕殺火鍋，將比賽帶入延長賽。

尼克明星中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）對布里吉斯的防守讚不絕口：「我從不懷疑他在防守任何NBA球員時的能力，我很清楚這點。如果是他在防守，對方肯定有個艱難的夜晚。向他致敬，他在比賽最關鍵的時刻，做了自己最擅長的事。」

談到那記封阻，布里吉斯賽後接受《MSG》訪問時說道：「我就是試著積極一點，同時避免犯規。他試圖用右手進攻，這反而幫了我一把。」

隨後在更衣室受訪時，布里吉斯進一步解釋該球的思考過程：「我只是想讓他的出手變得困難，並且抓準時間點，因為他只剩幾秒鐘，我在延長賽前還跟他聊了一下，如果他用左手上籃，可能會有更好的機會。所以我就利用角度引導他，盡力去做出那個封阻。」

此外，尼克一哥布朗森（Jalen Brunson）回憶當時情況並打趣道：「當下我心想，『天啊！』然後他做出了那記封阻，我就想，『太好了！』我真的很感謝他那雙超長的手臂。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中