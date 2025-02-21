亞洲杯桌球賽》直落三輕取新加坡小將 林昀儒3戰全勝攜手鄭怡靜晉級16強

林昀儒直落三輕鬆打敗新加坡小將郭勇，3戰全勝獲得分組第一。（取自ATTU微博）

〔記者許明禮／綜合報導〕台灣一哥林昀儒今晚在第34屆亞洲杯桌球賽男單分組預賽最後一役，直落三輕鬆解決19歲新加坡小將郭勇，以3連勝、1局未失拿下分組第一，強勢挺進16強。

世界排名12的台灣一姐鄭怡靜，在局數1:2落後下，3:2逆轉泰國一姐帕拉南，寫下對戰4連勝，以3戰全勝登上分組第一，同樣搭上16強列車。

請繼續往下閱讀...

世界排名85的郭勇首戰以3:1爆冷擊敗中國新秀陳垣宇，技驚四座，但碰上世界排名14的林昀儒卻無計可施，小林除了首局在6:3領先下被打出一波5:1攻勢，7:8被反超外，無論接發球反手擰拉或正手搶攻都完全壓制對手，最終以11:8、11:4、11:5輕騎過關，這也是小林繼2023年世錦賽之後第二度打敗郭勇。

另一場男單，前兩場分別擊敗南韓一哥張禹珍、新加坡周哲宇的馮翊新，預賽最後一場碰上天敵、世界排名25的日本名將戶上隼輔，一路被壓著打，以3:11、9:11、6:11苦吞對戰5連敗。

這一組馮翊新、戶上和張禹珍戰績同為2勝1負，經比較得失局數，馮翊新落居第三無緣晉級，由戶上、張禹珍晉級16強。

鄭怡靜逆轉擊敗泰國名將帕拉南，以分組第一晉級16強。（取自ATTU微博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法