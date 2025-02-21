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經典賽》震撼！台灣5：12輸西班牙 開幕戰沉重1敗

2025/02/21 22:18

台灣隊吞敗。（記者陳志曲攝）台灣隊吞敗。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽資格賽台灣隊惡夢開局，投手群今晚首戰對西班牙隊大核爆，全場被敲15安，外帶5次四壞，終場以5：12輸給西班牙，開幕戰吞下沉重的1敗。

台灣隊先發陳宇宏在2022年選秀以台鋼雄鷹隊第9指名進入中職，成為經典賽隊史選秀最低指名出身的先發投手，寫下傳奇一頁，但首局遇上西班牙的凌厲攻勢，單局被敲3支紮實安打，僅投21球就退場休息，成為台灣隊史在資格賽先發局數最短的投手。

呂詠臻在2局上中繼登板，繳出1局無失分，3局上續投遇麻煩，1出局被西班牙中心打線連續敲安，四番烏茲塔利茲前2打席都敲長打，五棒艾斯特拉達前2打席擊出適時安打，進帳3分打點。

台灣隊好不容易靠四番張育成在3局下攻2分，5局上卻遇到西班牙大反攻，單局對伍祐城、呂彥青和陳柏豪狂敲4安，選進4次保送（包括2觸身），狂灌6分。6局上，陳柏豪被利諾敲出2分彈，比分差擴大到10分。

台灣隊瀕臨7局相差10分的扣倒危機，所幸陳傑憲和吳念庭在7局下挺身而出，雙雙敲安將比分縮小至9分，逃過7局相差10分差的扣倒敗。雖然台灣隊在9局下追加攻勢，單局敲3安，加上西班牙投手暴投追回2分，最終仍以7分差輸球。

西班牙中心打線火力全開，三棒恩卡納西昂和四棒烏茲塔利茲都猛打賞，五棒艾斯特拉達也攻下3分打點，成為扣倒台灣的關鍵。

過去台灣隊僅在2012年打過資格賽，當年投手群繳出防禦率0的完美紀錄，但今年資格賽對手實力大幅提升，世界棒球排名第24的西班牙首戰就大比分擊敗台灣隊。

陳宇宏。（記者陳志曲攝）陳宇宏。（記者陳志曲攝）

張育成開轟。（記者陳志曲攝）張育成開轟。（記者陳志曲攝）

雷法（左）退場。（記者陳志曲攝）雷法（左）退場。（記者陳志曲攝）

呂彥青投出觸身球掉分。（記者陳志曲攝）呂彥青投出觸身球掉分。（記者陳志曲攝）

西班牙利諾開轟。（記者陳志曲攝）西班牙利諾開轟。（記者陳志曲攝）

吳念庭。（記者陳志曲攝）吳念庭。（記者陳志曲攝）

西班牙大比分取勝。（記者陳志曲攝）西班牙大比分取勝。（記者陳志曲攝）

陳傑憲。（記者陳志曲攝）陳傑憲。（記者陳志曲攝）

西班牙烏茲塔利茲。（記者陳志曲攝）西班牙烏茲塔利茲。（記者陳志曲攝）

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