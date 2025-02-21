日職》參與線上海外德撲賽事惹議！ 12強國手遭歐力士無限期停賽

山岡泰輔。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心/綜合報導〕繼去年中職球員因參與現場德州撲克賽事，遭到球團處分後，今天日職歐力士隊宣布，陣中投手山岡泰輔因參與海外線上撲克賽事，將暫時停止一切球團相關活動。

根據歐力士球團的說法，NPB在2月17日獲得了有球員參與海外線上賭場的相關訊息，因此聯盟方直接要求12球團都針對旗下球員進行調查。歐力士在調查後，於18日與投手山岡泰輔進行面談，確認他之前的確有參加，由一間擁有海外賭場執照的線上網站所舉辦的線上撲克賽事。

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在此事件後，歐力士球團表示，無論山岡泰輔知不知道這樣的行為是否違法，但職棒球員身為公眾人物，對於社會及球迷有一定的影響力，同時山岡在與球隊談話後，已經向大阪警方針對此案件進行諮詢。

最後，歐力士宣布將讓山岡泰輔暫停參與一切球團相關活動，正式的處法將在討論後公布，同時接下來球團也會持續配合警方及聯盟方的調查。

山岡泰輔過去曾為歐力士先發輪值中的重要成員，曾三度入選明星賽，更於2019年代表日本參與過12強的賽事，但他去年賽季受到傷勢困擾，一直到賽季尾聲才回到一軍，以中繼的角色出賽6場，繳出0勝0敗、1中繼，防禦率3.38的成績。

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