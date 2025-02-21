NBA》湖人黃蜂交易案體檢未過破局？ 威廉斯：不認為全是體檢問題

威廉斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕湖人早前與黃蜂隊達成交易，但最終因黃蜂中鋒威廉斯（Mark Williams）體檢問題，導致交易告吹。根據《NBC SPORTS》報導，昨日黃蜂以100：97擊敗湖人後，賽後威廉斯笑容滿面，並表示他不認為湖人撤回交易完全是因為體檢結果。

威廉斯在賽後接受《Sportskeeda》記者馬克·梅迪納（Mark Medina）採訪時表示：「我不知道是因為他們付出的代價還是其他原因，但我不認為這完全是體檢的問題。我整個賽季都有上場，我的上場時間和場上表現已經說明了一切。」

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威廉斯的經紀人施瓦茲（Jeff Schwartz）也在隔天發表聲明，支持威廉斯的說法，並認為湖人不應該在體檢問題上給予這位中鋒不及格的評價。

回顧這筆交易案，湖人在交易大限前送出菜鳥射手柯奈特（Dalton Knecht）、瑞迪許（Cam Reddish）、2031年未保護首輪籤與2030年選秀籤互換，從黃蜂換來身高213公分中鋒威廉斯。但在過了兩天後，交易案因威廉斯體檢未過遭到撤銷，湖人最終以「未滿足交易條件」為由撤回該筆交易，而原因正是威廉斯未通過體檢。不過，湖人並未公開詳述撤回交易的具體醫療原因，但有內部消息透露，背傷並非唯一考量。

值得一提的是，在全明星週末期間，部分球隊人員與媒體私下猜測，湖人可能因對這筆交易感到後悔，藉體檢問題為由中止交易。不過，這僅止於揣測，目前並無相關證據，且湖人在規則範圍內有權撤回交易。

儘管交易告吹，威廉斯與其經紀人希望此事不會影響他未來的交易或自由市場前景，因此積極反駁外界將問題完全歸咎於體檢的說法。無論原因為何，這筆交易現已確定破局。

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