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網球》謝淑薇擊敗中國人馬！今晚杜拜女雙爭冠再戰老冤家

2025/02/22 07:00

謝淑薇（右）與奧絲塔朋科（左）晉級杜拜女網賽雙打4強。 （資料照，法新社）謝淑薇（右）與奧絲塔朋科（左）晉級杜拜女網賽雙打4強。 （資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年杜拜女網賽雙打4強戰，「台灣一姊」謝淑薇／拉脫維亞奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）歷經搶十激鬥，終以6：4、4：6、10：2再度擊敗中國組合徐一璠／楊釗煊，第3種子「台拉聯軍」3連勝挺進決賽，台灣時間週六晚間8點半將與上月澳洲公開賽爭冠老冤家狹路相逢，力拚甜蜜復仇。

這項WTA千分等級的中東大賽，本週在阿拉伯聯合大公國進入尾聲。謝淑薇／奧絲塔朋科今年初聯手打下澳網女雙亞軍之後，上週同樣千分大賽杜哈出師不利，轉戰杜拜兩人重新找回默契過關斬將，當地深夜面對上月墨爾本公園次輪的手下敗將徐一璠／楊釗煊，小薇組合克服0：2開賽劣勢，接連雙破倒趕5局，並擋住對手反撲，化解發球局危機先馳得盤。

次盤雙方人馬上演「互破大戰」，左右開弓的徐一璠／楊釗煊盤末先保再破，硬是扳回一城；戰線被拖進搶十，謝淑薇／奧絲塔朋科重振旗鼓，3：0回穩滅火，再一口氣連得5分，取得8：1大幅領先，順勢鎖定勝利。

這也是經驗豐富的小薇，職業生涯第4度問鼎杜拜金盃，壓軸對手正是元月澳網封后的頭號種子美國湯森（Taylor Townsend）／捷克西妮亞可娃（Katerina Siniakova），「台拉聯軍」期待把握二度隔網交鋒機會，汲取3盤惜敗教訓今晚全力雪恥。

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