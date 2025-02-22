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網球》史上最年輕WTA千分爭冠！安德烈耶娃勇闖杜拜決戰

2025/02/22 07:03

安德烈耶娃。（資料照，路透）安德烈耶娃。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年杜拜女網賽再爆冷門，安德烈耶娃（Mirra Andreeva）以6：4、4：6、6：3力退哈薩克第6種子蕾巴金娜（Elena Rybakina），年僅17歲的俄國天才少女首闖WTA千分等級大賽決戰，也締造史上最年輕紀錄。

「說實話，這太瘋狂了，因為來杜拜之前，我一開始並不太樂觀。當時心想：『好吧，我只是去打球而已』。」面對2022年溫布頓錦標賽冠軍蕾巴金娜，12種子安德烈耶娃克服決勝盤1：3落後，戲劇性倒趕5局出線，來勢洶洶的後浪演出，再度令中東觀眾為之驚艷，「一如既往，當你不去想自己要怎麼打球時，只需要發揮出最好的網球水準。最終，這將是你最好的比賽之一。」

安德烈耶娃是WTA千分等級大賽自2009年創立以來，第3位躋身決戰的青少女，先前為2021年羅馬冠軍的波蘭前球后史薇泰克（Iga Swiatek）、 2023年辛辛那提掄元的美國高芙（Coco Gauff）。 本週安德烈耶娃在阿拉伯聯合大公國橫掃群芳，包括捷克左手拍萬卓索娃（Marketa Vondrousova）、史薇泰克、蕾巴金娜等大滿貫冠軍名將，全淪為手下敗將。

至於安德烈耶娃決賽對手，則為22歲的丹麥黑馬陶森（Clara Tauson），她以6：4、6：7（4：7）、6：3力退捷克14種子穆霍娃（Karolina Muchova）。

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