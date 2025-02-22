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MLB》大谷、山本驚訝朗希已婚 道奇主帥：他有女朋友？

2025/02/22 07:34

佐佐木朗希。（資料照，美聯社）佐佐木朗希。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕甫加盟道奇的日本「令和怪物」佐佐木朗希今天公布結婚喜訊，與隊友大谷翔平一樣成為人夫，他受訪時笑說，跟大谷和山本由伸說時，他們非常驚訝，一開始還不敢相信。

佐佐木朗希稍早在社群平台上宣布自己已經結婚，並寫道：「感謝大家一直以來的支持，我最近與一位普通女性結婚了，在公私兩方面都迎來了新的開始，心中充滿了期待與不安，但我們夫妻會齊心協力，努力前行，希望大家能夠溫暖地陪伴和支持我們，我會相當感激。」

消息一出引發熱議，佐佐木朗希在春訓受訪時被問及結婚消息時表示，妻子是一個很溫柔的人，跟她在一起感覺很放鬆，能做自己，會在這個時機點宣布結婚，是因為今年是他在大聯盟的第一年，希望能在球季開打前告訴大家。

佐佐木朗希也透露，自己跟大谷翔平和山本由伸說的時候，他們兩人都非常驚訝，不敢不相信朗希已經結婚，不過最後兩人也都祝福他。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）得知消息後也表示，「朗希？什麼？我甚至都不知道他有女朋友，非常恭喜他，如果能見到他的老婆的話，我會送上結婚禮物。」更有教練笑說，每年春訓都會有球員結婚。

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