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MLB》洋基49年傳統禁令走入歷史！敵隊球員：是因為某人太難看嗎？

2025/02/22 08:00

洋基取消禁鬍令。（美聯社）洋基取消禁鬍令。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基自20世紀70年代以來，就一直保留著禁止蓄鬍的規定，但如今這項傳統正式走入歷史。洋基老闆史坦布瑞納（Hal Steinbrenner）昨宣布，條紋軍將解除蓄鬍禁令，球員可以開始留「整齊的鬍子」。

洋基自1976年起，由現任老闆的父親喬治．史坦布瑞納（George Steinbrenner）頒布禁止蓄鬍的規定，而昨天史坦布瑞納在聲明中宣布，這項已經實施49年的禁令即將廢除。他也透露，自己和許多球員進行交談，經過深思熟慮後決定做出改變。

《今日美國》特別採訪了小熊隊球員對此事的看法，明星游擊手史萬森（Dansby Swanson）坦言不知所措，「我的意思是，這可是洋基隊啊！他們一向以乾淨俐落的形象著稱，這可是他們的特色，還蠻酷的。」

前明星一壘手、現任小熊隊球評的庫默（Ron Coomer）則毫不掩飾自己的不滿，曾在2002年效力洋基的他直言：「我覺得這太糟糕了，老史坦布瑞納如果還在世，肯定會氣得在墳墓裡翻身。他們曾經堅持這條鐵則，並且始終遵守。」

儘管這已經是洋基的傳統，不過大部分小熊球員都認為廢除這項過時的禁令是好事，小熊總教練康索（Craig Counsell）笑著表示，這對已經把大鬍子剃掉的明星終結者威廉斯（Devin Williams）可能是好事，「他還是留鬍子比較好看。」

剛加入小熊的明星老將透納（Justin Turner）認為，這項改革早該發生，現在已經是2025年，球員可以擁有表達自己的自由。他也打趣說道：「我很好奇他們幹嘛突然改規定，是不是因為某人剃掉鬍子後太難看？是維杜戈（Alex Verdugo）嗎？他去年剃掉後真的很慘！」

後援投手梅里韋瑟（Julian Merryweather）也開玩笑說，很高興終於不用看到前隊友小萊特（Mark Leiter Jr.）把鬍子剃掉的樣子，「這大概是最好的改變吧！」

「我記得自己從小看洋基的比賽，腦海中浮現的畫面就是乾淨俐落的髮型、沒有鬍子，這種整潔的形象幾乎成為洋基的象徵。」資深投手波伊德（Matthew Boyd）說道，「但我想，時代在變吧？」

維杜戈。（資料照）維杜戈。（資料照）

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