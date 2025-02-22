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經典賽》砲轟中職救援王！西班牙捕手：在4萬名球迷面前擊敗台灣...

2025/02/22 08:42

西班牙利諾敲出二分全壘打。（資料照，記者陳志曲攝）西班牙利諾敲出二分全壘打。（資料照，記者陳志曲攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕西班牙昨天在世界棒球經典賽資格賽首戰，就以12：5大勝地主台灣隊。其中砲轟上季中職救援王陳柏豪的捕手利諾，賽後也直言能在滿場球迷面前開轟很興奮。

西班牙昨開賽就突破台灣下勾投手陳宇宏，2：0先馳得點，3局上又從呂詠臻手上再拿2分，5局上更是一舉灌進6分，讓台北大巨蛋的空氣凝結，更使得台灣隊5局打完就陷入2：10的大幅落後。

6局上，中職上季救援王陳柏豪被西班牙捕手利諾（Gabriel Lino）敲出2分彈，比分差擴大到10分，也提前宣告這場比賽的結局。雖然台灣在7局靠著吳念庭安打逃過遭「扣倒」的命運，最終仍以5：12吞敗，晉級會內賽之路出現危機。

根據大聯盟官網記者克萊爾（Michael Clair）與蘭達瓦（Manny Randhawa）報導，利諾賽後直言：「能在這裡比賽，並在4萬名球迷面前擊敗像台灣隊這樣的球隊，真的很讓人興奮。最棒的是，從頭到尾我們都專注並朝目標努力，這場比賽對我們所有人都很重要。打出全壘打很棒，但對我來說，勝利才是一切。」

克萊爾與蘭達瓦在報導中提到，入選2023年經典賽最佳陣容的張育成，在3局上敲出一發2分砲，是台灣隊為數不多的亮點之一；而去年以135萬美元與運動家簽約的19歲新秀左投林維恩，在1局後援投球中表現出色。

西班牙利諾敲出二分全壘打。（資料照，記者陳志曲攝）西班牙利諾敲出二分全壘打。（資料照，記者陳志曲攝）

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