經典賽》砲轟中職救援王！西班牙捕手：在4萬名球迷面前擊敗台灣...

西班牙利諾敲出二分全壘打。(資料照,記者陳志曲攝)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕西班牙昨天在世界棒球經典賽資格賽首戰,就以12:5大勝地主台灣隊。其中砲轟上季中職救援王陳柏豪的捕手利諾,賽後也直言能在滿場球迷面前開轟很興奮。

西班牙昨開賽就突破台灣下勾投手陳宇宏,2:0先馳得點,3局上又從呂詠臻手上再拿2分,5局上更是一舉灌進6分,讓台北大巨蛋的空氣凝結,更使得台灣隊5局打完就陷入2:10的大幅落後。

請繼續往下閱讀...

6局上,中職上季救援王陳柏豪被西班牙捕手利諾(Gabriel Lino)敲出2分彈,比分差擴大到10分,也提前宣告這場比賽的結局。雖然台灣在7局靠著吳念庭安打逃過遭「扣倒」的命運,最終仍以5:12吞敗,晉級會內賽之路出現危機。

Catcher Gabriel Lino, whose HR finished off the scoring for Spain: "It was really exciting to play here, in front of 40,000 people and to win against a team like Chinese Taipei. The best part is that we were focused and working on our goal from the start until the end." pic.twitter.com/bdXSJGUh2d