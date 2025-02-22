經典賽》若是再輸南非吞2連敗 日媒：世界冠軍台灣恐迎來巨大打擊

台灣隊首戰出師不利。（資料照，記者陳志曲攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊在經典賽資格賽開幕戰以5：12爆冷輸給西班牙，吞下慘烈一敗，晉級會內賽之路出現變數。日本棒球作家阿佐智撰文指出，若是台灣今天再不敵南非的話，很有可能無緣重返會內賽，這對台灣來說無疑是巨大打擊。

台灣在經典賽資格賽與西班牙、南非、尼加拉瓜同在A組，分組第一直接取得會內賽門票，2、3名會再打一場比賽，勝者晉級。

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阿佐智在《日本雅虎》撰文指出，台灣隊在賽前被看好能以分組第一晉級會內賽，因為他們去年才拿下世界棒球12強冠軍，粉碎日本隊2連霸美夢，然而西班牙首戰表現亮眼，打擊大爆發

，最終以12：5大勝台灣隊，搶下關鍵勝利。

阿佐智認為西班牙的實力不可小覷，因為陣中有多名來自古巴、委內瑞拉和多明尼加等中南美洲好手。西班牙今天將對決尼加拉瓜力拚2連勝，而台灣隊將對上南非，將由旅美運動家隊沙子宸掛帥先發，南非隊則推出28歲右投手金恩（Damon King）。

阿佐智提到，如果西班牙今若是擊敗尼加拉瓜將取得分組第一的位置，晉級機會相當高，但如果台灣今天再不敵南非的話，「世界冠軍」可能會無緣參加會內賽，這對台灣來說無疑是巨大打擊。

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