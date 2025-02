MLB》兩大MVP新同學都敲安！ 洋基春訓熱身賽首戰完封光芒

高德史密特。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天展開春訓熱身賽首戰對上光芒,兩位MVP新同學貝林傑(Cody Bellinger)與高德史密特(Paul Goldschmidt)都敲安,終場洋基以4:0完封光芒。

洋基休賽季失去索托(Juan Soto)後,先後補進兩位昔日MVP打者貝林傑與高德史密特,與賈吉(Aaron Judge)和史坦頓(Giancarlo Satanton)組成四大MVP打線。今天貝林傑擔任先發第2棒中外野手,高德史密特則是第3棒一壘手。

洋基在1局下就有攻勢,大物新秀多明格茲(Jasson Domínguez)選到保送,接著貝林傑敲出中間方向滾地穿越安打,下一棒高德史密特更把一顆低角度變速球,撈成一支左外野深遠二壘安打,擊球初速還高達104.4英哩,一棒幫助條紋軍取得2:0領先。

