MLB》兩大MVP新同學都敲安！ 洋基春訓熱身賽首戰完封光芒

高德史密特。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天展開春訓熱身賽首戰對上光芒，兩位MVP新同學貝林傑（Cody Bellinger）與高德史密特（Paul Goldschmidt）都敲安，終場洋基以4：0完封光芒。

洋基休賽季失去索托（Juan Soto）後，先後補進兩位昔日MVP打者貝林傑與高德史密特，與賈吉（Aaron Judge）和史坦頓（Giancarlo Satanton）組成四大MVP打線。今天貝林傑擔任先發第2棒中外野手，高德史密特則是第3棒一壘手。

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洋基在1局下就有攻勢，大物新秀多明格茲（Jasson Domínguez）選到保送，接著貝林傑敲出中間方向滾地穿越安打，下一棒高德史密特更把一顆低角度變速球，撈成一支左外野深遠二壘安打，擊球初速還高達104.4英哩，一棒幫助條紋軍取得2：0領先。

Cody Bellinger and Paul Goldschmidt get the @Yankees offense going early in their first #SpringTraining game!



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貝林傑與高德史密特在第2打席都遭到三振，便退場休息。而洋基在4局下開局連續選到3個四壞保送，接著多明格茲敲出游擊滾地球，帶有1分打點；隨後瓊斯（Brendan Jones）又敲出一壘安打再下一城。

投手方面，洋基今派出陷入交易傳聞的明星右投史卓曼（Marcus Stroman）先發，他主投1局用13球有10顆好球，被敲出2支安打，投出1次三振，沒有失分。洋基全場合計動用8名投手，皆力保不失，聯手完封光芒。

史卓曼。（法新社）

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