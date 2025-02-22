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MLB》世界大賽MVP腳傷康復中！道奇教頭曝最快下週有望上場

2025/02/22 09:30

佛里曼。（資料照，美聯社）佛里曼。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇世界大賽MVP一壘手佛里曼（Freddie Freeman）昨日首次在場上測試自己因開刀而逐漸康復的右腳踝，報告也顯示並無太大問題，這讓總教練羅伯斯（Dave Roberts）在今天表示，若傷勢無大礙，下星期的熱身賽就有望能看到佛里曼重返球場。

佛里曼雖在去年9月扭傷腳踝，但仍跟著道奇一同參與季後賽，且在世界大賽繳出非常優異的成績，5場出賽敲出4發全壘打外帶12分打點，進攻指數（OPS）是相當恐怖的1.364，成為球隊奪冠的致勝功臣，並拿下個人生涯首次的世界大賽MVP，季後則是動了右腳踝手術根絕問題。

在觀察昨天測試的狀況後，道奇總教練羅伯斯今天受訪時表示，今天佛里曼的身體帶來的回饋感很不錯，「我認為下禮拜有機會讓他回到場上比賽，但我也不知道確切時間，畢竟『下禮拜』的範圍還是有點大，不過他仍朝著正確的方向前進。」

佛里曼表明希望能夠在3月18日東京開幕戰前能準備就緒，羅伯斯坦言，這個目標已越來越接近，「這是他一再提到的事情，我認為這仍舊有機會達成，我也覺得整個進展也正朝向這個方向邁進，我相信最後他在開幕戰就會如願傷癒復出。」

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