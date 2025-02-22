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MLB》今年身體百分百恢復 馬查多春訓首戰開轟助教士退水手

2025/02/22 10:26

馬查多。（資料照，歐新社）馬查多。（資料照，歐新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士熱身賽首戰在主場迎戰水手，當家明星三壘手馬查多（Manny Machado）首打席就敲出中外野2分砲，助隊終場以5：2贏球。

馬查多2023年曾進行右肘伸肌腱修復手術，去年無法以百分百的身體狀態趕上球季開幕戰，開季只能擔任指定打擊，直到4月下旬才重回三壘防區。

馬查多本季完全恢復健康，熱身賽首戰就有好表現，今天對戰水手擔任先發第3棒三壘手，1局下就從28歲右投迪亞茲（Jhonathan Díaz）手中敲出中外野2分砲，熱身賽首轟出爐，擊球初速達108.6英哩，飛行距離為428英呎。馬查多此役2打數1安，貢獻2分打點，熱身賽打擊率為0.500。

馬查多賽後受訪表示，今天感覺很好，因為能夠恢復正常訓練去備戰新賽季，去年無法做到這一點，今年是全新的開始。教士總教練席爾特（Mike Shildt）認為，馬查多目前保持健康是個好兆頭，今天很明顯能夠看到他的狀態非常好，輕鬆就把球打出中外野全壘打牆外，這對他來說是一個好的開始。

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