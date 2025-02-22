棒球》韓職NC恐龍隊VS台灣職棒交流賽 台南增開免費接駁車

韓國恐龍隊與台灣職棒交流賽，南市交通局增開免費接駁車，方便球迷來觀賽加油。（南市交通局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕球迷福音來了！台南亞太國際棒球訓練中心成棒主球場完工後，首度韓國NC恐龍隊（NC Dinos）春訓活動邀請國內6支職棒交流賽，還有啦啦隊應援秀，市府增開免費接駁車，歡迎民眾來看精彩球賽。

南市交通局表示，球迷免費索票幾乎額滿，為紓解觀賽人潮，於2月26、27日及3月1、4日， 增開免費接駁車，往返永康火車站與和順轉運站。民眾可搭乘火車至永康火車站後，轉乘免費接駁車或是20路公車至和順轉運站，步行到亞太國際棒球訓練中心成棒主球場。

請繼續往下閱讀...

NC恐龍隊（NC Dinos）8場次交流賽，日程分別為24日對戰台鋼雄鷹、25日對戰富邦悍將、26日對戰統一獅、27日對戰中信兄弟；3月1日對戰樂天桃猿、2日對戰富邦悍將、3日再戰中信兄弟、4日出戰味全龍。

其中2月26日對統一獅、27日對中信兄弟將有來自韓國的啦啦隊與應援團觀賽。2月26日、3月1日、3月2日上午11點至下午5點，主球場外的開放空間將有美食市集攤位。

南市體育局表示，這幾場球賽免費入場，希望能測試球場可容納觀眾數及進出動線，未來提供民眾更佳的觀賽體驗，歡迎大家把握機會來觀賽加油。

韓國恐龍隊與台灣職棒交流賽的交通資訊。（南市交通局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法