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MLB》曾單季16勝明星右投飆2K無失分！道奇打線敲13安仍吞2連敗

2025/02/22 10:11

岡索林。（美聯社）岡索林。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今迎來春訓熱身賽第2戰，對手一樣是小熊。道奇先發投手岡索林（Tony Gonsolin）繳出1局2K的好投，打線此役也敲出13支安打，比對手還多2支，但最終仍以3：7不敵小熊，春訓吞下2連敗。

岡索林2022年24場先發拿下16勝1敗，入選生涯第一次的明星賽，不過2023年8月動了TJ手術，投完20場先發後報銷，去年球季也1球未投。本季要力拼復出擠進輪值的他，今天先發投1局僅被敲出1支安打，飆出2次三振，沒有失分。

道奇打線今敲出13支安打，其中去年12強美國隊捕手奧基（Chris Okey ）代打2打數2安打，還敲出一發2分砲。貝茲（Mookie Betts）、巴恩斯（Austin Barnes）、羅哈斯（Miguel Rojas）、泰勒（Chris Taylor）等人都有2安貢獻。

然而道奇打線13支安打只有1支長打，全場只得到3分；而道奇投手群在岡索林退場後被敲10安，失掉7分，其中賈西亞（Luis García）1局被敲3安包含1轟，一人就丟掉3分；卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）1局失1分，雅克（Joe Jacques）1局失2分，最終道奇在春訓熱身賽苦吞2連敗。

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