MLB》轉隊初登板飆3K！柏尼斯談春訓首戰：喜歡早一點準備

柏尼斯。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年轉戰響尾蛇的塞揚王牌柏尼斯（Corbin Burnes），今天熱身賽初登板飆出連3次三振表現優異，他在賽後坦言自己喜歡早一點進行實戰，並談到了與捕手莫雷諾（Gabriel Moreno）的首次搭配。

柏尼斯本場先發主投1局，面對洛磯前3棒多伊爾（Brenton Doyle）、法默（Kyle Farmer）與麥馬翰（Ryan McMahon）連續送出三振，16顆用球數中有12顆好球，最快球速來到94.7英里（約152.4公里）。

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柏尼斯在賽後受訪表示，自己喜歡早一點透過實戰來準備，也能夠得到多1場在春訓登板的機會，「對我來說，我能有更多時間在實戰的狀態下站上投手丘，這讓我感覺更加自在，也能讓所有的動作與投球更加流暢，為新賽季有更好的準備。」

而談到與捕手莫雷諾的首次搭配，柏尼斯坦言，今天配球的任務全權交給了捕手，「我想看他在本壘板後的表現，並觀察我的球路面對打者的感覺，對我來說，這讓我對他的狀態有一定的了解，之後我可以再做些小調整。」

除了柏尼斯以外，響尾蛇本場共派出9位投手登板，但被洛磯全場打出12支安打失掉12分，其中多伊爾在4局上滿壘的情況，面對古提耶瑞茲（Gerardo Gutierrez）敲出中外野的滿貫全壘打，幫助球隊以12：8拿下熱身賽首勝。

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