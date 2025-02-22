經典賽》「WBC傳奇！」張育成挺身而出炸裂大巨蛋 美媒也注意到了

張育成。（資料照，記者陳志曲攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊昨天在經典賽資格賽首戰以5：12不敵西班牙，陣中少數亮點無疑是「國防部長」張育成在3局下的2分砲，對此不少美國媒體也關注到張育成的表現，更回憶起他在2年前經典賽所寫下的精采事蹟。

張育成昨天扛先發4棒游擊，3局下面對前中職洋投雷法（Elian Leyva），在2壞球後鎖定一顆89.6英哩失投速球，一棒扛出左外野方向形成2分砲，幫助台灣追成2：4，給了大巨蛋裡以及全台灣球迷無限希望。

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波士頓媒體《NESN》也注意到張育成的好表現，並以「前紅襪內野手於經典賽資格賽再度敲出關鍵安打」為題，撰文提及張育成的好表現，「張育成在WBC就是截然不同的選手，這位前波士頓紅襪野手內野手再一次挺身而出。」

《NESN》內文也回顧張育成在2023年經典賽小組賽的事蹟，當時他代表台灣出賽4場，繳出打擊率0.438、2轟、2支二壘安打，外加8分打點的成績單，「雖然台灣隊不敵西班牙，但這位前紅襪內野手仍留下了他的印記。」

此外，關注紅襪隊體系內選手的美國自媒體《Beyond the Monster》也在X上直呼：「張育成就是WBC傳奇！」其寫手加特林（Jamie Gatlin）也大讚：「只要與WBC相關的比賽，張育成都持續狂轟猛炸！」

Yu Chang is a WBC legend.



pic.twitter.com/RRSd3ftjOU — Beyond the Monster （@BeyondtheMnstr） February 21, 2025

Yu Chang continues to destroy baseballs in anything that is WBC related. pic.twitter.com/OXjjwVdB2V — Jamie Gatlin （@JamieGatlin17） February 21, 2025

只是昨天賽後，張育成難掩失落，「我打怎樣就其次，這場沒有贏球，所以這支全壘打沒意義，接下來還有比賽，繼續加油。」台灣隊今天晚上將對上南非，將由旅美運動家隊沙子宸掛帥先發，南非隊則推出28歲右投手金恩（Damon King）。

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