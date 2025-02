經典賽》「WBC傳奇！」張育成挺身而出炸裂大巨蛋 美媒也注意到了

張育成。(資料照,記者陳志曲攝)

張浩群/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕台灣隊昨天在經典賽資格賽首戰以5:12不敵西班牙,陣中少數亮點無疑是「國防部長」張育成在3局下的2分砲,對此不少美國媒體也關注到張育成的表現,更回憶起他在2年前經典賽所寫下的精采事蹟。

張育成昨天扛先發4棒游擊,3局下面對前中職洋投雷法(Elian Leyva),在2壞球後鎖定一顆89.6英哩失投速球,一棒扛出左外野方向形成2分砲,幫助台灣追成2:4,給了大巨蛋裡以及全台灣球迷無限希望。

波士頓媒體《NESN》也注意到張育成的好表現,並以「前紅襪內野手於經典賽資格賽再度敲出關鍵安打」為題,撰文提及張育成的好表現,「張育成在WBC就是截然不同的選手,這位前波士頓紅襪野手內野手再一次挺身而出。」

《NESN》內文也回顧張育成在2023年經典賽小組賽的事蹟,當時他代表台灣出賽4場,繳出打擊率0.438、2轟、2支二壘安打,外加8分打點的成績單,「雖然台灣隊不敵西班牙,但這位前紅襪內野手仍留下了他的印記。」

此外,關注紅襪隊體系內選手的美國自媒體《Beyond the Monster》也在X上直呼:「張育成就是WBC傳奇!」其寫手加特林(Jamie Gatlin)也大讚:「只要與WBC相關的比賽,張育成都持續狂轟猛炸!」

Yu Chang continues to destroy baseballs in anything that is WBC related. pic.twitter.com/OXjjwVdB2V