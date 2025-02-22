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NBA》「我永遠不會是湖人迷...」傳奇諾威斯基談東契奇交易案吐真言

2025/02/22 11:22

諾威斯基與東契奇。（資料照）諾威斯基與東契奇。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕原本應是傳承諾威斯基（Dirk Nowitzki）獨行俠隊魂的東契奇（Luka Doncic），在本季交易大限前震撼被送往湖人。近日諾威斯基在節目上談起此事，也道出內心真實感受。

諾威斯基在節目上回憶起東契奇被交易的當下，當時正值達拉斯晚上11點12分，而他卻身在地球另一端，「當我看到這個消息時，我其實人在世界的另一邊，我正和家人在馬爾地夫度假。那時準備去吃午餐，然後當天就要啟程回家了，結果我的手機突然開始狂響。」

東契奇在11日迎來紫金首秀，諾威斯基也現身湖人主場替東契奇加油。談及為何選擇現身支持，諾威斯基坦言這其實對他來說很矛盾，「我有跟Luka簡單聊過，我其實對他感到有些失落與難過，顯然他沒料到這件事會發生。」

「他邀請我去看他在湖人的初登場，而我認為我必須支持他。我在生涯最後一年與他並肩作戰，我們變得很親近，我也試著執導他，在過去幾年都盡可能幫助他。」諾威斯基說道。

諾威斯基坦言：「他是個好孩子，所以我覺得自己必須出現在那裡，支持他開啟生涯的新篇章。看報導說他對這件事感到很失望，所以我想在他身邊支持他與他的家人。你們也都看到我臉上的表現，這真的很怪，看見他穿湖人球衣感覺太不真實。我永遠不會是湖人球迷，但我會一直是Luka的球迷。」

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