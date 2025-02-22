NBA》「英雄哥」砍全隊最高28分！熱火延長賽擊敗暴龍中止4連敗

赫爾羅攻下全隊最高28分。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日作客暴龍主場的熱火，在本季的最後1場交手中打入延長賽，而熱火最終靠著「英雄哥」赫爾羅（Tyler Herro）攻下28分的帶領之下，以120：111奪勝中止4連敗，本季4次交手也由熱火以3勝1敗取得優勢。

熱火上半場靠著艾德巴約（Bam Adebayo）、赫爾羅與米契爾（Davion Mitchell）的帶領下，以57：48領先由奎克利（Immanuel Quickley）領銜的暴龍。易籃後，暴龍吹起反攻號角，在奎克利與巴瑞特（RJ Barrett）的通力合作之下，第3節一度追平甚至超前比數，即便末節一開始又被熱火拉開分差，但暴龍全隊單節砍下5記三分球再度追平，雙方因此殺進延長加賽。

請繼續往下閱讀...

來到延長賽後，今日領先大半場的熱火總算找回狀態，艾德巴約、威金斯（Andrew Wiggins）與赫爾羅協力攻下13分，相比之下，好不容易追平的暴龍只靠著巴瑞特拿下4分，最終仍將勝利讓給來訪的熱火。

赫爾羅今日攻下熱火全隊最高的28分，而其中10分是在第4節與延長賽所得到的，另外威金斯也收下25分，艾德巴約挹注19分與12籃板，米契爾則有16分的表現，替補上場的「阿舍哥」羅賓森（Duncan Robinson）14分。

暴龍部分，巴瑞特砍下全場最高的29分，奎克利緊隨其後有23分入袋，巴恩斯（Scottie Barnes）攻下13分，迪克（Gradey Dick）拿下10分。

巴瑞特（右）砍全場最高的29分。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法