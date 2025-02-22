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經典賽》西班牙、尼加拉瓜同搶第2勝 兩隊先發打序出爐

2025/02/22 11:46

西班牙恩卡納西昂。（資料照，記者陳志曲攝）西班牙恩卡納西昂。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕西班牙隊和尼加拉瓜隊今天午場交手，兩隊昨都贏球，尼加拉瓜靠著再見安打擊敗南非，晚場西班牙隊大勝地主台灣隊。

「晚接午」出戰尼加拉瓜的西班牙隊，賽前打序和昨天如出一轍。昨單場猛打賞、跑壘後提前退場的前年歐錦賽MVP恩卡納西昂（Wander Encarnación），今天繼續擔任第3棒、三壘手。

昨僅以2:1險勝南非的尼加拉瓜，打序則稍有異動，芒提斯從9棒轉任1棒，昨再見安打的李維拉繼續擔任先發捕手。

西班牙隊打序：

1 安古羅（Andrés Angulo ）

2 貝爾崔（Engel Beltre ）

3 恩卡納西昂（Wander Encarnación ）

4 烏茲塔利茲（Jesús Ustariz ）

5 艾斯特拉達（Rusber Estrada ）

6 瓦列里歐 （Edison Valerio ）

7 昆澤 （Chris Kwitzer ）

8 利諾 （Gabriel Lino ）

9 柯曼列茲（Carlos Colmenarez ）

先發投手：奈格林（Yoanner Negrín）

尼加拉瓜先發打序：

1 芒提斯（Juan Montes）

2 雷頓（Steven Leyton）

3 道森（Chase Dawson）

4 特盧希卓（Emanuel Trujillo）

5 阿列古利亞（Benjamin Alegria）

6 雷優（Elian Rayo）

7 札馬拉（Freddy Zamora）

8 李維拉（Ronald Rivera）

9 孟多薩（Omar Mendoza）

先發投手 伯頓（Kenword Burton）

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