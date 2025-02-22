經典賽》西班牙擊敗台灣後輸球！尼加拉瓜2連勝獨居第1

尼加拉瓜阿列古利亞在延長賽敲出再見安打，隊友衝到場上慶祝。（記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕經典賽資格賽西班牙昨晚跟台灣隊鏖戰3小時13分勝出，今天中午鏖戰至延長賽，最終10局下尼加拉瓜在滿壘擊出再見安打，終場以2：1力退西班牙，以2勝0敗獨居第1，明晚強碰台灣隊。

尼加拉瓜今在1局下靠二棒雷頓（Steven Leyton）開轟，以1：0先馳得點，但西班牙在3局上就回敬攻勢，柯曼列茲砲轟尼加拉瓜先發伯頓，一棒扳平戰局。

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伯頓（Kenword Burton）對西班牙繳出好投，4.1局僅在3局上被柯曼列茲敲出1發全壘打，全場被敲4支安打，投出3次四壞和5次三振，失掉1分。

5局上，伯頓1出局被西班牙敲安，尼加拉瓜派上傑斯救火，他連飆2次三振，化解危機，6局上續投，靠著游擊手札馬拉和中外野手道森的2次美技，飆出三上三下。7局上再續投，抓到2出局後投四壞首度被上壘，隨後退場休息，總計26球投2.1局無失分，明晚對台灣隊還能上場。

西班牙40歲的奈格林（Yoanner Negrín）今先發5.2局，僅被敲4支安打，送出1次四壞和3次三振，剛好投到經典賽單場投球數上限的85球退場。

雙方從3局結束戰成1：1平手，正規9局互有攻勢未能突破，殺進突破僵局制。尼加拉瓜岡薩雷茲跨局守住10局上，10局下阿列古利亞在滿壘上場打擊，擊出再見安打，連續2場延長賽對南非和西班牙殺出血路。

尼加拉瓜阿列古利亞在延長賽敲出再見安打。（記者陳志曲攝）

尼加拉瓜阿列古利亞在延長賽敲出再見安打，隊友衝到場上慶祝。（記者陳志曲攝）

尼加拉瓜阿列古利亞在延長賽敲出再見安打，隊友衝到場上慶祝。（記者陳志曲攝）

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