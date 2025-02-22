MLB》遭洋基買斷後乏人問津！303轟重砲不想拿底薪、自曝可能退休

瑞佐。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕35歲明星一壘手瑞佐（Anthony Rizzo）休季遭洋基買斷成為自由球員，至今仍乏人問津。瑞佐接受《The Athletic》訪問坦言自己還想打球，但也明白現實的殘酷。

瑞佐過去3年多效力洋基，生涯還效力過教士與小熊，累積303轟，入選3屆全明星賽，拿下4屆金手套獎、1屆銀棒獎，以及一座世界大賽冠軍。2022年表現仍相當穩定的他，卻在2023年球季因腦震盪導致表現逐漸下滑，之後又遭遇多次傷病。

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瑞佐坦言，自己的確想過退休，但也認為自己還能打，「可是同時，如果球隊不願意花幾百萬美元簽老將，我也不是沒見過這種情況。我在過去10年生涯裡已經看過無數次，老將往往會被邊緣化，現在越來越常見了。我並不天真，這可能就是終點了。」

儘管如此，瑞佐仍對自己在自由市場上的待遇感到驚訝，也不願意接受一份底薪合約，因為這可能會影響未來與他有類似處境球員的市場行情，「我是蠻驚訝的，但也沒很意外，我很現實，知道自己年紀大了。但居然希望我只拿底薪，這太瘋狂了，根本是在試圖打壓市場，讓下一批球員也陷入困境。」

瑞佐仍期盼自己能延續生涯，「「我會持續訓練，直到球季開打，甚至在球季中也會繼續看看情況。我想打球，我想贏球。我對這項運動充滿熱情，無論場內場外，都有很多值得深究的地方。」

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