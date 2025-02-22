亞洲杯桌球賽》打到松島輝空垂頭喪氣 林昀儒直落三挺進男單8強

林昀儒直落三擊潰日本的松島輝空，殺進男單8強。（取自ATTU微博）

〔記者許明禮／台北報導〕「沉默刺客」林昀儒今天在第34屆亞洲杯桌球賽男單16強戰，以直落三擊潰17歲的日本新星松島輝空，挺進8強，下一輪將對上南韓趙大成和中國新秀黃友政的勝方。

世界排名14的林昀儒在去年度哈球星挑戰賽、澳門世界盃，兩度擊敗世界排名31的松島輝空，在對戰氣勢上略佔上風。

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今天雙方首局就上演精彩攻防，林昀儒在7:9落後下，展現精湛的接發球功力，連拿3分以10:9聽牌，松島則靠著強大的正手拍化解局點後以11:10反超。關鍵時刻，小林發揮出色的反手拍，救回局點後再連拿2分，13:11先馳得點，也重挫松島的士氣。

第2局，林昀儒4:1開局後，一路領先，11:3再下一城。

愈戰愈勇的林昀儒，第3局一開賽又連拿3分，迫使松島輝空叫出暫停，重回比賽後，松島在小林的壓制下依舊失誤頻頻，打得垂頭喪氣，小林以一波8:1的攻勢，11:1輕鬆取得對戰3連勝。

世界排名21的高承睿16強戰則以5:11、7:11、3:11不敵世界排名第2的中國名將王楚欽，苦吞對戰5連敗。

女單方面，國泰女將簡彤娟在局數2:0領先下，未能乘勝追擊，決勝局雖然奮力救下4個賽末點，最終仍以13:11、11:9、5:11、7:11、7:11敗給世界排名第7的中國新秀蒯曼，同樣止於16強。

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