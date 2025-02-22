晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

亞洲杯桌球賽》打到松島輝空垂頭喪氣 林昀儒直落三挺進男單8強

2025/02/22 12:19

林昀儒直落三擊潰日本的松島輝空，殺進男單8強。（取自ATTU微博）林昀儒直落三擊潰日本的松島輝空，殺進男單8強。（取自ATTU微博）

〔記者許明禮／台北報導〕「沉默刺客」林昀儒今天在第34屆亞洲杯桌球賽男單16強戰，以直落三擊潰17歲的日本新星松島輝空，挺進8強，下一輪將對上南韓趙大成和中國新秀黃友政的勝方。

世界排名14的林昀儒在去年度哈球星挑戰賽、澳門世界盃，兩度擊敗世界排名31的松島輝空，在對戰氣勢上略佔上風。

今天雙方首局就上演精彩攻防，林昀儒在7:9落後下，展現精湛的接發球功力，連拿3分以10:9聽牌，松島則靠著強大的正手拍化解局點後以11:10反超。關鍵時刻，小林發揮出色的反手拍，救回局點後再連拿2分，13:11先馳得點，也重挫松島的士氣。

第2局，林昀儒4:1開局後，一路領先，11:3再下一城。

愈戰愈勇的林昀儒，第3局一開賽又連拿3分，迫使松島輝空叫出暫停，重回比賽後，松島在小林的壓制下依舊失誤頻頻，打得垂頭喪氣，小林以一波8:1的攻勢，11:1輕鬆取得對戰3連勝。

世界排名21的高承睿16強戰則以5:11、7:11、3:11不敵世界排名第2的中國名將王楚欽，苦吞對戰5連敗。

女單方面，國泰女將簡彤娟在局數2:0領先下，未能乘勝追擊，決勝局雖然奮力救下4個賽末點，最終仍以13:11、11:9、5:11、7:11、7:11敗給世界排名第7的中國新秀蒯曼，同樣止於16強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中