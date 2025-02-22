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NBA》僅次詹姆斯和東契奇！「怪物狀元」威廉森締史上第3快紀錄

2025/02/22 14:55

Z.威廉森。（美聯社）Z.威廉森。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）今天對戰獨行俠攻下全隊最高的29分，另有7籃板和2抄截，並寫下一項史上第3快的紀錄，但鵜鶘終場以103：111輸球，獨行俠拉出一波3連勝，這也是東契奇被交易後的最長連勝。

24歲的Z.威廉森生涯共花了203場達成生涯5000分的里程碑，至今累積5010分，他成為史上第3快達成5000分的球員，僅次於詹姆斯（LeBron James）的197場和東契奇（Luka Doncic）的194場。不過Z.威廉森生涯飽受傷勢所苦，缺席場次比出賽數還要來得多，共有253場高掛免戰牌，他本季出賽19場，場均繳出24.6分、7.4籃板、4.9助攻，投籃命中率為55.6％。

獨行俠團隊投進16顆三分球，足足是鵜鶘隊一半之多，新一哥厄文（Kyrie Irving）飆進5顆三分球，轟下全場最高的35分，另有4助攻，華盛頓（P.J. Washington）貢獻24分、7籃板和2抄截，克里斯蒂（Max Christie）替補挹注16分，馬歇爾（Naji Marshall）則有15分、10籃板的雙十表現。

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