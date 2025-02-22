NBA》柯瑞20分、勇士轟20顆三分球 打趴國王獨居西部第9

柯瑞。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕柯瑞（Stephen Curry）以破5成投籃命中率，攻下20分，加上隊友火力輸出驚人，最終勇士以132：106痛宰國王，收下2連勝，在西部排名擠下國王變成第9。

勇士此仗每節得分都超過30分大關，最多單節得分是第二節的37分，最終也毫不留情面在國王主場踢館成功。柯瑞此仗13投7中，包括4顆三分球，繳出20分、6助攻。

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不僅柯瑞有火力輸出，穆迪（Moses Moody）投進5顆三分球，攻下22分，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）斬獲17分，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）21分進帳，希爾德（Buddy Hield）5顆三分球，進帳22分。

至於勇士先發唯一得分未達雙位數的是D.格林（Draymond Green），不過他還是有6分、9助攻及8籃板的全能演出，勇士此仗共投進20顆三分球，用外線打垮對手，且團隊還攜手送出40次助攻。

國王此仗其實先發5人得分都達到雙位數，德羅森（DeMar DeRozan）拿到全隊最多的34分，只是團隊才投進11顆三分球，也成為輸球主因。勇士贏球後戰績為29勝27負，領先國王的28勝28負變成1場勝差。

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