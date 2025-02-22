晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》柯瑞20分、勇士轟20顆三分球 打趴國王獨居西部第9

2025/02/22 13:30

柯瑞。（今日美國）柯瑞。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕柯瑞（Stephen Curry）以破5成投籃命中率，攻下20分，加上隊友火力輸出驚人，最終勇士以132：106痛宰國王，收下2連勝，在西部排名擠下國王變成第9。

勇士此仗每節得分都超過30分大關，最多單節得分是第二節的37分，最終也毫不留情面在國王主場踢館成功。柯瑞此仗13投7中，包括4顆三分球，繳出20分、6助攻。

不僅柯瑞有火力輸出，穆迪（Moses Moody）投進5顆三分球，攻下22分，「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）斬獲17分，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）21分進帳，希爾德（Buddy Hield）5顆三分球，進帳22分。

至於勇士先發唯一得分未達雙位數的是D.格林（Draymond Green），不過他還是有6分、9助攻及8籃板的全能演出，勇士此仗共投進20顆三分球，用外線打垮對手，且團隊還攜手送出40次助攻。

國王此仗其實先發5人得分都達到雙位數，德羅森（DeMar DeRozan）拿到全隊最多的34分，只是團隊才投進11顆三分球，也成為輸球主因。勇士贏球後戰績為29勝27負，領先國王的28勝28負變成1場勝差。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中