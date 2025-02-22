經典賽》首屆拉美大賽拿亞軍、陣中還有MVP 尼加拉瓜陣容不可小覷

尼加拉瓜先發投手伯頓。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕尼加拉瓜隊在日本隊進行4場移地訓練熱身賽，之後來台參與經典賽資格賽，首日和南非鏖戰至延長賽2:1勝，今天和西班牙隊交手，明天則要出戰台灣隊。台灣隊首戰不敵西班牙隊，今對南非、明對尼加拉瓜，都盡可能得取勝。

尼加拉瓜陣中，多數成員其實是當地本土出身，也打過當地冬盟，多數成員曾參加今年1月底舉行的首屆拉美大賽（Serie de las Américas）。

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今年初，首屆拉美大賽於尼加拉瓜舉行，哥倫比亞、古巴、巴拿馬、庫拉索和阿根廷都參與，這幾支隊伍多以當地聯賽冠軍隊當代表參與，尼加拉瓜則是以國家隊形式組軍，外加當地聯賽優秀好手加入，整體而言算是以國家隊為雛形。

尼加拉瓜代表隊於冠軍戰交手巴拿馬職業聯賽代表大都會老鷹隊（Águilas Metropolitanas），終場1:3不敵對手。不過，陣中強打特盧希卓（Emanuel Trujillo）在該賽會奪下大會MVP。

尼加拉瓜選手中，對戰西班牙先發交出好投的伯頓（Kenword Burton）、美技守備連連的二壘手雷頓（Steven Leyton）和美籍中外野手道森（Chase Dawson），還有首戰敲再見安打的主力捕手李維拉（Ronald Rivera）等人，都曾是年初一起拿下拉美大賽亞軍的選手。

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