台灣隊慘敗西班牙 球迷翻出高志綱母校壘包破碎照片

球迷翻出高志綱母校，中山國中三壘壘包破碎照片。（擷自林裕人臉書，經同意刊登使用）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台灣隊在世界棒球經典賽資格賽首戰，以5比12敗給西班牙，台中林姓球迷翻出台灣隊首席教練高志綱母校，台中市立中山國中三壘壘包破碎照片，批評「台中媽媽」蹭棒球，台中市府卻不給經費修補，市府表示，中山國中紅土練習場壘包破損已完成更換，每年自編預算2千萬元補助學校球隊設備經費，也爭取體育署補助培訓選手。

「台中某公立學校棒球場用地，只有卑微的內野場地，連外野都沒有」，林姓球迷今天在臉書po文表示，高志綱母校場地連外野都沒有，三壘壘包還因為台中市政府不給經費破碎成這個樣子，台中媽媽每次蹭棒球，我都感到身體不適，為什麼？台中再偏僻的社區都有新的籃球場，卻沒有任何一座社區棒球場。

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林姓球迷說，日本和美國之所以是棒球之國，看看他們的社區棒球場比例有沒有中華民國7千至1萬兩千倍以上，我們再來評論國際比賽為什麼國家代表隊會輸？

球迷強調，我們會輸是正常的，因為現在國會刪除棒球預算，國家今年度起根本是0資源去培養訓練棒球人才，賽前棒球選手士氣一定大受影響，台灣棒球選手與教練們的努力，他們是用生命在打棒球，你（政府）連犧牲一點點小小不相礙的空間給國家訓練棒球人才都不願意。

台中市教育局表示，中山國中棒球隊訓練場地是在萬壽球場，並非在校內的紅土場地，而po照埸地僅作為簡易傳接球及簡易練習使用，校方已完成壘包更換。

教育局強調，積極推動「強棒計畫」推廣學校三級棒球隊發展，每年自編預算2千萬元補助學校球隊教練人力聘僱及培訓、參賽及訓練器材設備經費，並爭取體育署經費再挹注1千1百萬元，幫助選手在地培訓和成長。

台中市府強調，中山國中紅土練習場壘包破損已完成更換。（教育局提供）

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