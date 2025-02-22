不只有經典賽！台韓交流賽2/24台南登場 安南區25店家祭優惠吸客

台韓交流賽2/24台南亞太國際棒球訓練中心登場，安南區25店家祭出優惠，區公所同步推薦4大旅遊路線吸客。 （安南區公所提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕韓職棒勁旅NC恐龍隊24日起在亞太國際棒球訓練中心與台灣職棒球隊進行交流賽，籌備中的安南商圈共計25店家祭出優惠，安南區公所同時推出安南好吃好玩路線。

韓職棒勁旅NC恐龍隊與台灣職棒交流賽將於2月24日至3月4日登場，8個場次門票秒殺。安南區長魏文貴表示，這次國際交流賽不僅讓台灣球迷現場觀賞台、韓職棒強隊的精采表現，也為地方觀光行銷帶來難得機會，讓更多國內外球迷認識安南區，體驗在地歷史文化與美食魅力。

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安南區公所特別推薦《安南就醬玩．旅遊攻略》的「台史博藝文美食之旅」、「安南商圈美食之旅」、「魚鹽生態之旅」、「台灣之門廟宇名勝之旅」4大旅遊路線。

其中「台史博藝文美食之旅」路線離球場最近，民眾可安排運動休閒小旅行，順遊棒球村旁的國立台灣歷史博物館；再沿著長和路與安和路找美食，品嚐冠軍炒飯、肉燥飯、牛肉湯、虱目魚料理，造訪療癒的庭園咖啡，再前往山海圳國家綠道，享受安南獨特的文化與自然風光。

另外，安南區首次籌辦的「安中商圈」正如火如荼地推進中，超過20家的商圈店家為迎接國內外的球迷朋友，祭出不同優惠方案，為商圈暖身，賽事期間（2/24-3/4），民眾至店家消費只要手機出示Qr code電子票券，即可享優惠。

台韓交流賽2/24台南亞太國際棒球訓練中心登場，安南區25店家祭出優惠，區公所同步推薦4大旅遊路線吸客。 （安南區公所提供）

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